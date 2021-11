Jogo do Manchester City x Everton hoje: onde assistir e horário (21/11)

Neste domingo, 21/11, o Manchester City recebe o Everton a partir das 11h (horário de Brasília) no Etihad Stadium pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Manchester City x Everton hoje ao vivo.

Onde assistir Manchester City x Everton hoje: O jogo do Manchester City e Everton terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Manchester City entra em campo com todo o gás necessário depois de vencer o clássico contra o United na última rodada antes da pausa. Por isso, se ganhar o jogo de hoje, consegue diminuir a diferença com o primeiro colocado, o Chelsea. Agora, o elenco de Guardiola está em terceiro lugar com 23 pontos, tendo sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Everton aparece em décima primeira posição do Campeonato Inglês com 15 pontos, ou seja, contabiliza quatro vitórias, três empates e também quatro derrotas em campo. O elenco que conta com o brasileiro Richarlison não vence por cinco rodadas, preocupando os torcedores que esperam uma campanha igual a do ano passado.

Escalações de Manchester City x Everton:

Pep Guardiola não terá para o jogo de hoje De Bruyne, Jack Grealish e Phil Foden. Já Rafa Benítez não poderá contar com Yerry Mina, Andre Gomes, Tom Davies, Doucoure e Dominic-Calvert Lewin, lesionados.

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Laporte, Días, Walker; Rodri, Bernardo Silva, Gundongan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling

EVERTON: Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Townsend, Allan, Delph, Iwobi; Gray, Richarlison

