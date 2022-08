Jogo do Manchester United hoje: onde assistir ao vivo e horário (13/08)

Com Cristiano Ronaldo possivelmente em campo, Manchester enfrenta o Brentford neste sábado, com transmissão ao vivo

O jogo do Manchester United hoje vai ser contra o Brentford neste sábado, 13 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. A partida está marcada para começar às 13h30 (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium. O confronto será transmitido somente no Star +, serviço de streaming, ao vivo.

O Brentford soma 1 pontos apenas e está em 9º lugar da tabela. Já o United perdeu em sua estreia e não fez pontos, aparecendo em 13º lugar.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United hoje terá transmissão no Star +, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, o torcedor terá de sintonizar o serviço de streaming para assistir todos os lances do confronto inglês neste sábado. A plataforma, entretanto, pode ser assistida através do celular, tablet, computador ou na smart TV.

Pelo site, basta entrar no portal oficial www.starplus.com.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Gtech Community Stadium, em Brentford, na Inglaterra

Onde assistir: Star +

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

O português Cristiano Ronaldo é dúvida para o jogo de hoje, contra o Brentford no Campeonato Inglês.

De acordo com informações do Manchester United, Cristiano tem intensificado cada vez mais os seus treinos, o que indica que o atacante está perto de ficar em plena forma e quem sabe ser titular neste sábado.

No primeiro jogo da temporada, Cristiano saiu do banco e enfrentou Brighton apenas no segundo tempo. Agora, basta uma atualização do técnico Erik ten Hag para o português poder entrar como titular no jogo da segunda rodada da competição.

A permanência de Cristiano foi polêmica, já que o mesmo não participou da pré-temporada na Austrália, junto aos colegas do elenco, além de ser alvo de especulações com outros times.

Prováveis escalações de Brentford x Manchester United

Pinnock, Ajer e Canos estão lesionados.

Escalação do Brentford: Raya; Henry, Mee, Jansson, Hickey; Dasilva, Janelt, Norgaard; Wissa, Toney e Mbeumo.

Cristiano é dúvida, enquanto Anthony Martial também retorna de lesão. Já Facundo Pellistri, Varane, Lindelof, Brandon Williams e Phil Jones seguem fora.

Escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Martínez, Luke Shaw; McTominay, Fred, Bruno Fernadnes; Sancho, Martial e Eriksen.

Próximos jogos:

MANCHESTER UNITED:

Manchester United x Liverpool – Segunda-feira, 22/08 às 16h – Campeonato Inglês

Southampton x Manchester United – Sábado, 27/08 às 08h30 – Campeonato Inglês

BRENTFORD:

Fulham x Brentford – Sábado, 20/08 às 11h – Campeonato Inglês

Colchester United x Brentford – Terça-feira, 23/08 – Copa da Liga Inglesa

Leia também: Quantos gols Cristiano Ronaldo tem pela Seleção de Portugal?