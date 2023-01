Onde assistir Manchester United x Everton ao vivo e horário - 06/01/2023

Pela terceira fase da Copa da Inglaterra, as equipes de Manchester United x Everton se enfrentam nesta sexta-feira em busca da classificação para as oitavas. A bola vai rolar às 17h (horário de Brasília) no Old Trafford, em Manchester. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo ao vivo.

Que horas começa Manchester United x Everton hoje?

O jogo do Manchester United x Everton hoje na terceira fase da Copa da Inglaterra começa às 17h (Horário de Brasília) na sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 16h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já que cada um deles tem o seu próprio fuso horário.

Na Inglaterra, o duelo vai ser às 20h, horário local, já que o Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

Como assistir o jogo do Manchester United e Everton hoje?

O canal da ESPN e a plataforma de streaming Star + vão transmitir o jogo do Manchester United x Everton hoje, a partir das 17h (horário de Brasília).

Para todos os estados do Brasil, a partida da Copa da Inglaterra está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO.

Outra opção é o Star+ para quem não é assinante dos canais pagos. É preciso ser assinante, mas dá para assistir tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford,

Onde assistir: ESPN e Star +

Prévia da terceira fase da Copa da Inglaterra

Na última terça-feira, o Manchester United venceu o Bournemouth durante a rodada do Campeonato Inglês. Mesmo com a saída de Cristiano Ronaldo o clube pareceu ter encontrado o caminho das vitórias, posicionado em quarto lugar com 35 pontos. Já na Copa da Inglaterra, o elenco estreia nesta sexta-feira na terceira fase.

Do outro lado, o Everton também entra em campo pela primeira vez na competição inglesa nesta sexta. Porém, diferente do adversário que vive bom momento, o técnico Frank Lampard e os jogadores estão pressionados já que o clube está na zona de rebaixamento na Premier League, correndo o sério risco de ir para a segunda divisão.

Escalações do jogo de hoje

O técnico Erik ten Hag deve utilizar titulares e reservas para o jogo desta sexta-feira na Copa da Inglaterra. Antony é dúvida, enquanto Donny van de Beek segue lesionado.

Do outro lado, o técnico do Everton, Frank Lampard, não poderá contar com Nathan Patterson, Anthony Gordon, James Garner e Andros Townsend.

Escalação do jogo do Manchester United: De Gea; Malacia, Martínez, Varane, Dalot; Fred, Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes; Garnacho e Martial.

Escalação do jogo do Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; McNeil, Calvert-Lewin e Gray.

Histórico de confronto

O clássico do futebol inglês foi disputado entre Manchester United e Everton em 150 oportunidades, de acordo com dados do site de estatísticas Transfermarkt. O elenco de Manchester acumula 71 vitórias, com 36 empates e 43 vitórias para o time do Everton.

O histórico dos últimos confrontos segue equilibrado, já que tanto United como Everton conquistaram uma vitória para cada lado, além de empates.

A última partida entre os dois aconteceu em 09 de outubro de 2022, na décima rodada do Campeonato Inglês com a vitória do Manchester United por 2 a 1.

