Jogo do Manchester United x West Ham hoje: onde ver e horário – 22/01

O Manchester United recebe o West Ham pela 23ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, 22/01, com a bola rolando a partir das 12h (horário de Brasília), no Old Trafford. O jogo do Manchester United hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Manchester United hoje?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 12h.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 12h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo do Manchester United hoje: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Manchester United e West Ham:

Cristiano Ronaldo tornou-se dúvida, enquanto Sancho, Shaw, Wan-Bissaka, Victor Lindelof e Eric Bailly estão indisponíveis.

Do outro lado, o West Ham não poderá contar com Said Benrahma, Angelo Ogbonna e Mark Noble, enquanto Mark Noble t estão de volta.

Escalação de Manchester United: De Gea; Maguire, Alex Telles, Dalot, Varane; Fred, McTominay, Bruno Fernandes; Greenwood, Elanga, Rashford (Cristiano)

Escalação de West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Pablo Fornals; Michail Antonio

Como estão as equipes na temporada?

Depois de conquistar resultados positivos em campo, o Manchester United subiu na tabela e agora ocupa a 7ª posição com 35 pontos. Dessa maneira, o elenco de Cristiano Ronaldo tem dez vitórias, cinco empates e seis derrotas na temporada, enquanto vai buscar com o Manchester United outro resultado positivo no jogo de hoje.

Do outro lado, o West Ham também aparece em uma campanha impecável nos gramados do Campeonato Inglês. Isso porque em 4º lugar, tem 37 pontos sendo onze vitórias, quatro empates e sete derrotas em sua conta, podendo diminuir a diferença com os primeiros colocados.

Relembre como foi o último jogo entre Manchester United x West Ham.

