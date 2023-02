Jogo do Manchester United x Nottingham Forest na TV hoje? Horário, canal e como assistir a semifinal

No primeiro jogo da semifinal, o Manchester United venceu por 3 a 0. Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, o time vai buscar a classificação diante do Nottingham Forest para chegar até a final da Copa da Liga Inglesa. Com início às 17h (Horário de Brasília) o jogo do Manchester United vai ser no Old Trafford.

Se o Manchester vencer o jogo desta quarta-feira vai enfrentar o Newcastle na final da competição inglesa.

No calendário de fevereiro, o Manchester vai enfrentar o Barcelona nos playoffs da Liga Europa. O primeiro jogo vai ser na quinta-feira, 16 de fevereiro, na Espanha.

Como acompanhar o jogo?

A segunda mão da semifinal será transmitida ao vivo pela ESPN e Star + no Brasil, com o pontapé inicial em Manchester marcado para às 17 horas.

Os direitos de transmissão da Copa da Liga Inglesa no Brasil foram comprados pela ESPN. A emissora de canais pagos é a única que pode exibir as partidas entre as rodadas no mata-mata na temporada em qualquer lugar do país ao vivo.

Nenhuma outra emissora na TV paga pode transmitir os jogos da Copa da Liga Inglesa. A ESPN determina quais jogos vai transmitir em seu canal.

Mas quando os duelos não passam na TV, a opção é assistir no Star Plus, plataforma de streaming.

O Star + é o serviço de streaming de entretenimento e esportes da Disney, disponível por assinatura. A plataforma está disponível para assistir tanto no navegador do site como nos aplicativos de celular, tablet, videogame e até na smartv.

Qual a escalação de hoje?

Provável escalação do Manchester United hoje: De Gea; Lindelof, Martínez, Malacia, Wan-Bissaka; Casemiro, Fred, Bruno Fernandes; Rashford, Antony e Weighorst. Já Van Beek, Dalot e Eriksen seguem fora.

Provável escalação do Nottingham Forest hoje: Hennessey; Aurier, Worrall, McKenna, Renan Lodi; Danilo, Gustavo Scarpa, Freuler; Lingard, Johnson e Surridge. Uma extensa lista de jogadores estão indisponíveis ao Nottingham. Biancone, Niakhaté, Richards, Henderson, Gibbs-White e Awoniyi.

Próximo jogo do Manchester United na Premier League

O Manchester United volta a jogar o Campeonato Inglês no fim de semana, no sábado em 4 de fevereiro, contra o Crystal Palace. A partida é válida pela 22ª rodada da competição, pelo segundo turno, com início às 12h (Horário de Brasília) no Old Trafford, em Manchester.

Os anfitriões estão em 4º lugar com o total de 39 pontos, enquanto o Palace vem na 12ª posição com 24 pontos.

