Jogo do Norwich x Manchester United hoje: onde assistir e horário – 11/12

Pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Norwich e Manchester United se enfrentam neste sábado, 11/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Carrow Road. Com transmissão para o Brasil, saiba onde assistir o jogo do Manchester United hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje: O canal ESPN Brasil, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Carrow Road, cidade de Norwich, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na lanterna do Campeonato Inglês com apenas 10 pontos, os anfitriões buscam a sorte para ganhar o confronto deste sábado, mesmo parecendo impossível. Com duas vitórias, quatro empates e nove derrotas na temporada, precisam colocar em campo os melhores jogadores e contar então com o apoio incondicional da torcida.

Do outro lado, o Manchester United deve utilizar Cristiano Ronaldo para levar para casa os três pontos em seu favor no duelo deste sábado. Em 6ª posição com vinte e quatro pontos marcados, os Red Devils contabilizam sete triunfos, três igualdades e cinco derrotas, isto é, podem diminuir a diferença com a parte de cima da classificação.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Mathias Normann segue indisponível no elenco dos anfitriões.

Já Ralf Rangnick não poderá contar com Varane, Pogba, Martial e Edinson Cavani, lesionados.

Norwich: Tim Krul; Williams, Gibson, Hanley, Omobamidele, Aarons; McLean, Gilmour, Lees Melou; Idah, Pukki

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Luke Shaw; Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Sancho; Greenwood, Cristiano Ronaldo

