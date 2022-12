Que horas é o jogo do Manchester United hoje e como assistir ao vivo (27/12)

Direto do Old Trafford, as equipes Manchester United e Nottingham Forest se enfrentam nesta terça-feira, 27 de dezembro, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. O jogo do Manchester United hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília). Tudo o que você precisa saber está no texto a seguir.

Qual é o horário do jogo do Manchester United hoje?

A bola vai rolar para Manchester United e Nottingham Forest a partir das 17h (Horário de Brasília) nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2022.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão tem início a partir das 16h, devido ao fuso horário.

Na Inglaterra, o jogo vai começar às 20h, já que o Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília, capital do país.

Como assistir jogo do Manchester United hoje?

O jogo do Manchester United hoje terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo, enquanto o Star + é a plataforma de streaming.

Dá para assistir o jogo tanto na televisão como no dispositivo móvel, tablet e computador.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester

Onde assistir: ESPN e Star +

Manchester United x Nottingham Forest

Esta será o primeiro desafio do Manchester United no Campeonato Inglês após a saída de Cristiano Ronaldo. O elenco contará com os seus grandes jogadores como Casemiro, Bruno Fernandes e Rashford para garantir os três pontos e brigar pela parte de cima da tabela. Em quinto lugar, acumula 26 pontos.

Do outro lado, o Nottingham permanece na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 13 pontos, um a mais do que o primeiro time fora da degola. Se vencer o jogo desta terça-feira consegue escapar. Em toda a competição, o time só venceu três partidas.

Escalação de Manchester United: De Gea; Lindelof, Luke Shaw, Malacia, Casemiro; Eriksen, McTominay, Garnacho; Bruno Fernandes, Rashford e Martial.

Escalação de Nottingham Forest: Hennessey; Worrall, Boly, Williams, Toffolo; Colback, Mangala, Yates; Johnson, Awoniyi e Lingard.

Gustavo Scarpa vai jogar?

Ao que tudo indica, Gustavo Scarpa não vai jogar hoje pelo Nottingham Forest contra o Manchester United.

Contratado recentemente após uma bela temporada pelo Palmeiras, Scarpa treina normalmente com os jogadores do clube e tem a sua documentação acertada, mas ainda não está apto para jogar.

O motivo pelo qual Scarpa não pode entrar em campo é porque segundo a regra da Premier League, um profissional recém-contratado terá de esperar até o dia primeiro de janeiro, ou seja, no novo ano para que a sua contratação seja de fato "efetivada". Assim, é provável que Gustavo Scarpa entre em campo no dia 1º de janeiro de 2023, contra o Chelsea, em casa.

Na última quarta-feira, 21 de dezembro, no jogo contra o Blackburn Rovers na Copa da Liga Inglesa, o meia brasileiro também não foi relacionado.

Quem vai apitar Manchester United x Nottingham Forest?

O árbitro inglês Anthony Taylor vai apitar o jogo do Manchester United hoje.

Os assistentes vão ser Scott Ledger e Derek Eaton, enquanto o quarto árbitro vai ser Jeremy Simpson.

No VAR, o responsável será Andy Madley e o assistente do árbitro de vídeo é Nick Greenhalgh.

