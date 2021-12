Jogo do Tottenham x Crystal Palace hoje: onde assistir ao vivo – 26/12

Em confronto válido pela décima nona rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Tottenham x Crystal Palace entram em campo neste domingo, 26/12, às 12h (horário de Brasília), jogando no Tottenham Hotspur Stadium. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje na televisão e também online.

Onde assistir Tottenham x Crystal Palace: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 12h (horário de Brasília)

TV: Fox Sports

Local: Tottenham Hotspur Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder por mais de cinco rodadas, o Tottenham teve uma melhora significativa desde que Antonio Conte assumiu o elenco. Neste momento, aparece em sétimo lugar com 26 pontos, isto é, venceu oito jogos, perdeu cinco e empatou outros dois. Por fim, se ganhar hoje, diminui a diferença com os primeiros colocados.

Enquanto isso, o Crystal Palace também precisa do resultado em seu favor neste domingo para subir na classificação e continuar a se afastar da zona de rebaixamento. Em décimo primeiro com 20 pontos, os visitantes tem quatro vitórias, oito empates e cinco derrotas, lutando para garantir uma vaga em torneios internacionais.

Escalação de Tottenham e Crystal Palace:

Antonio Conte não poderá contar com Cristian Romero e Ryan Sessegnon, lesionados.

Já os visitantes tem novamente Joachim Andersen e Luka Milivojevic no plantel de jogadores disponíveis, enquanto James McArthur segue fora.

Tottenham: Lloris; Dier, Davies, Sánchez, Reguillon; Hojbjerg, Royal, Skipp; Lucas, Son, Kane

Crystal Palace: Butland; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Hughes, Kouyaté, Gallagher; Ayew, Édouard, Zaha

