Premier League: como assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo (04/01/2023)

Nesta quarta-feira, o jogo do Tottenham hoje vai ser contra o Crystal Palace às 17h (Horário de Brasília). Válido pela décima nona rodada do Campeonato Inglês, o duelo vai ser no Selhurst Park Stadium com transmissão ao vivo. Por isso descubra como assistir a partida da Premier League hoje.

Onde vai passar jogo do Tottenham hoje na Premier League

O jogo do Tottenham não vai passar na TV. Só dá para assistir no Star + às 17h (horário de Brasília).

O canal ESPN é o responsável pelos direitos de imagem da Premier League. Porém, nesta quarta-feira, a emissora vai transmitir outros jogos da rodada e, por isso, só dá para assistir ao embate na plataforma de streaming.

Caso seja assinante, o torcedor pode encontrar a transmissão no site (www.starplus.com) ou no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+

Crystal Palace x Tottenham

O Crystal Palace vem de vitória contra o Bournemouth na última rodada da Premier League. Estacionou em décimo primeiro lugar com 22 pontos, garantindo também seis triunfos, quatro empates e seis derrotas em toda a temporada.

O elenco busca os três pontos nesta quarta-feira mesmo com todos os desfalques para continuar subindo na tabela e quem sabe alcançar a parte de cima.

Escalação do Crystal Palace: Guaita; Ward, Guehi, Andersen, Clyne; Schlupp, Doucouré, Olise; Eze, Zaha e Ayew.

Do outro lado, o Tottenham se mantém na 5ª posição com 30 pontos, conquistados em nove vitórias, três empates e cinco derrotas na temporada. O grupo de Antonio Conte vem de derrota para o Aston Villa na última rodada, somando a segunda partida sem vencer na sequência.

Yves Bissouma está suspenso, enquanto Rodrigo Bentancur e Richarlison seguem fora.

Escalação do Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Lenglet; Hojbjerg, Royal, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son e Harry Kane.

Quem vai apitar o jogo do Crystal Palace x Tottenham?

O árbitro Michel Oliver vai apitar o jogo do Tottenham hoje contra o Crystal Palace.

Os assistentes no embate desta quarta-feira vão ser Stuart Burt e Scott Ledger. Já o quarto árbitro vai ser Graham Scott.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser Mike Dean e o assistente Gary Beswick.

Quais são os jogos da rodada da Premier League hoje?

Além do jogo do Tottenham hoje, outros três embates serão transmitidos nesta quarta-feira pela décima nona rodada do Campeonato Inglês.

Confira todos os horários e jogos do dia.

Brentford 3 x 1 Liverpool

Leicester 0 x 1 Fulham

Arsenal 0 x 0 Newcastle

Everton 1 x 4 Brighton

Manchester United 3 x 0 Bournemouth

Quarta-feira (04/01):

Southampton x Notitngham Forest - 16h30

Leeds x West Ham - 16h45

Aston Villa x Wolves - 17h

Crystal Palace x Tottenham - 17h

Quinta-feira (05/01):

Chelsea x Manchester City - 17h

