Jogo do Tottenham x Southampton hoje: onde assistir online – 09/02

Abrindo a 24ª rodada do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, 09/02, o Tottenham recebe o Southampton a partir das 16h45 (Horário de Brasília), jogando no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em duelo acirrado. Além de saber as escalações e o horário, confira onde assistir o jogo do Tottenham hoje ao vivo

Onde assistir jogo do Tottenham hoje

O jogo do Tottenham e Southampton hoje vai contar com a transmissão do Star + (Serviço de Streaming), disponível para assinantes em todo o Brasil a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde nesta quarta-feira.

Como o duelo não tem transmissão pela TV, a única maneira de acompanhar a disputa é através do site (www.starplus.com), smartTV’s ou celular. Para se tornar assinante, os valores vão de R$32,90 até R$45,90, dependendo do conteúdo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Tottenham x Southampton Prognóstico

Tottenham – Lloris; Davies, Romero, Sanchez, Reguillon; Hojbjerg, Winks, Royal, Son; Lucas Moura, Harry Kane

Vindo de uma boa sequência de vitórias no Campeonato Inglês, o Tottenham acabou tropeçando na última rodada diante do Chelsea. Agora, o Tottenham entra em campo no jogo de hoje buscando retomar o seu bom desempenho pelos gramados da competição e, principalmente, para alcançar o topo da classificação. O time londrino está em sétimo com 36 pontos.

Southampton – Forster; Bednarek, Stephens, Salisu; Livramento, Ward-Prowse, Romeu, Walker-Peters; Redmond, Adams, Armstrong

Do outro lado, o Southampton vem de um empate com o Manchester City, além de garantir a classificação na Copa da Inglaterra durante o fim de semana. Por isso, o elenco espera continuar ganhando bons resultados para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Por fim, está em décimo segundo lugar com 25 pontos.

Veja como foi o último jogo entre Tottenham x Southampton.

