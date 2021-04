Leicester x Manchester City: onde assistir, horário e escalações – 03/04

Leicester e Manchester City se enfrentam neste sábado (03) a partir das 13h30 (horário de Brasília), no King Power Stadium, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Equipe do City pode aumentar para dezessete a vantagem na liderança se vencer. Então, saiba a seguir onde assistir.

Leicester x Manchester City: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

Em terceiro lugar, o Leicester permanece na parte de cima da tabela com cinquenta e seis pontos garantindo a sua vaga na Champions League da próxima temporada. Com bom desempenho, o time venceu dezessete jogos, empatou cinco e perdeu sete. Então, em seu plantel, James Maddison voltou a treinar e está apto para jogar.

Do outro lado, o City é o líder do Campeonato Inglês com setenta e um, ou seja, vantagem de catorze pontos com o segundo colocado. Se vencer hoje, coloca a mão na taça da temporada e consagra-se mais uma vez campeão da competição. Por fim, Guardiola não tem desfalques em seu elenco.

Possíveis escalações de Leicester x Manchester City

Possível Leicester: Schmeichel; Söyüncü, Fofana, Evans; Albrighton, Tielemans, Castagne, Ndidi; Pérez, Iheanacho, Vardy.

Possível Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Walker, Dias; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Steling, Mahrez, Jesus.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. No sábado (20), o Manchester City venceu o Everton por 2 a 0 e garantiu a classificação para as semifinais.

Do outro lado, o Leicester venceu o Manchester United por 3 a 1 e também se classificou.

