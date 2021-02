Liverpool x Brighton: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (03/02)

Pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, Liverpool e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 17h15, no Anfield. Brigando pela liderança, o time comandado por Klopp pode diminuir a diferença com o líder se vencer o jogo de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Liverpool x Brighton: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Liverpool x Brighton

Jurgen Klopp possui uma vasta lista de desfalques. Nela, constam os nomes de Mané, Fabinho, Keita, Diogo Jota, Joe Gomez, Matip e van Dijk estão indisponíveis também por lesão.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson; Thiago, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Jones.

A equipe do Brighton não possui novas lesões em seu plantel e, por isso, deve entrar em campo com a mesma escalação do jogo passado.

Possível Brighton: Sánchez; White, Dunk, Webster; March, Bissouma, Grob, Veltman; Mac Allister, Maupay, Trossard.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Sheffield United 2 x 1 West Bromwich

Wolves 2 x 1 Arsenal

Manchester United 9 x 0 Southampton

Newcastle 1 x 2 Crystal Palace

Fulham x Leicester – 15h

Burnley x Manchester City – 15h

Leeds x Everton 16h30

Aston Villa x West Ham – 17h15

Tottenham x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar na tabela com quarenta pontos, o Liverpool segue vivo na briga pelo título. Com quatro pontos a menos que o líder City, a equipe busca diminuir a diferença. Porém, precisa contar também com uma derrota do rival. Por fim, enfrenta o RB Leipzig na Champions.

Por outro lado, o Brighton não vem bem no Campeonato. Em 17ª posição com vinte e um pontos, a equipe visitante precisa dos três pontos hoje, tendo como principal objetivo se afastar da zona de rebaixamento. Porém, o grupo venceu o Tottenham na rodada passada. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou nove e perdeu oito.