Liverpool x Manchester City: onde assistir e escalações do jogo (07/02)

Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (07), às 13h30, no Anfield, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Líder com dois pontos de vantagem, a equipe do City pode aumentar a distância com os adversários se garantir a vitória. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 13h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Liverpool x Manchester City

Alisson Becker, Fabinho e Mané voltaram a treinar. Ozan Kabak, recém-contratado pelo Liverpool, pode estrear na equipe principal neste domingo. Já Joe Gomez, Matip, van Dijk, Naby Keita e Diogo Jota.

Possível Liverpool: Kelleher (Alisson); Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson; Thiago, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Shaqiri.

Kevin De Bruyne, Aké e Sergio Aguero continuam indisponíveis ao técnico Guardiola.

Possível City: Ederson; Laporte, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, Gundogan, Silva; Sterling, Mahrez, Gabriel Jesus.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima terceira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Aston Villa 1 x 0 Arsenal

Burnley 1 x 1 Brighton

Newcastle 3 x 2 Southampton

Fulham 0 x 0 West Ham

Manchester United 3 x 3 Everton

Tottenham x West Bromwich – 09h

Wolves x Leicester – 11h

Sheffield United x Chelsea – 16h15

Leeds x Crystal Palace – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 4ª posição com quarenta pontos, a equipe do Liverpool tem como principal objetivo retornar para a ponta da tabela e liderar o Campeonato Inglês, assim como fez na temporada passada. Se vencer, termina a rodada em terceiro lugar, mas para isso acontecer, precisa contar também com um tropeço do Leicester. Por fim, enfrenta o RB Leipzig na Champions.

Em primeiro lugar com quarenta e sete pontos está o Manchester City. Com desempenho fenomenal, a equipe de Guardiola está disposta a defender a liderança com todas as armas possíveis. Hoje, pode aumentar para cinco pontos a vantagem. Ademais, enfrenta o Borussia Monchengladbach nas oitavas da Champions.