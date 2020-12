Liverpool x Wolves: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (06/12)

Liverpool e Wolves se enfrentam neste domingo (06), às 16h15, pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Anfield. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Se vencer a partida, a equipe da casa pode se tornar líder do campeonato. Entretanto, precisa torcer por uma vitória do Arsenal no clássico do norte de Londres. Enquanto isso, caso os visitantes ganhem, pulam para a parte de cima da tabela, com vinte pontos.

A partida entre Liverpool e Wolves tem transmissão do canal ESPN Brasil, às 16h15 (Horário de Brasília).

O Liverpool está em terceiro lugar, com vinte e um pontos. Se ganhar este jogo e o Tottenham perder o clássico contra o Arsenal, torna-se o novo líder da Premier League, com a diferença de dois pontos. Ao todo, são seis vitorias, três empates e uma derrota.

Na Champions League, já está classificado para as oitavas. Pelo grupo D, está em primeiro lugar, com doze pontos. Na quarta-feira (09), entra em campo contra o Midtjylland, às 14h55, para cumprir tabela.

Por outro lado, o Wolves aparece em 10º, com dezessete pontos. Dessa maneira, venceu cinco vezes, empatou duas e perdeu três jogos.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, afirmou que Alexander-Arnold e Keita voltaram a treinar com a equipe completa, serão avaliados e, assim, podem aparecer na equipe titular deste domingo.

Já Alisson, Milner, Thiago, Joe Gomez, Virgil van Dijk e Shaqiri estão fora.

Jürgen Klopp discusses the impact Diogo Jota's arrival has had on Liverpool's forward options and the return of supporters to Anfield in the build-up to tomorrow's clash with @Wolves…#LIVWOL

— Liverpool FC (@LFC) December 5, 2020