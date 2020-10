Manchester United e Chelsea empatam sem gols no Campeonato Inglês

Manchester United e Chelsea ficaram no 0 a 0 neste sábado (24), em partida sem grandes emoções pela sexta rodada do Campeonato Inglês, realizada no Old Trafford. Mesmo com a estreia de Cavani, adquirido na última janela de transferências pelo United, o time da casa não conseguiu garantir os três pontos e segue na parte de baixo da tabela.

Como foi a partida entre Manchester United e Chelsea?

Na primeira etapa, o que realmente chamou atenção foi a forte chuva que caía na cidade de Manchester. Contudo, o Chelsea conseguiu pressionar os rivais e levar perigo ao goleiro De Gea, especialmente com Reece James e Pulisic.

Por outro lado, o United forçou o goleiro Mendy a realizar belíssimas defesas, com Rashford em contra-ataque e lance de Juan Mata. No segundo tempo, o time de Frank Lampard continuou dominando a partida.

Aos 13 minutos, o uruguaio Cavani entrou em campo em sua primeira aparição com a camisa dos Reds. Ao mesmo tempo, quase marcou o primeiro do jogo, ao receber passe de Bruno Fernandes, mas em chute rasteiro, mandou para fora.

O confronto seguiu morno até o apito final, com o United criando pequenas chances com Rashford e Maguire, sem sucesso. Todavia, o placar ficou zerado, apenas um 0 a 0 para ambos os clubes.

Confira as escalações:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Mata, Fernandes, James; Rashford.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Havertz, Werner, Pulisic.

Como estão Manchester United e Chelsea na Premier League?

A equipe azul encontra-se em 6º na competição, com nove pontos. Dessa forma, contabiliza duas vitórias, três empates e uma derrota. Por outro lado, o Manchester United tem uma situação complicada, já que permanece em 15º, com sete pontos, sendo dois triunfos, um empate e duas derrotas. Entretanto, o time possui um jogo a menos.

Próximo desafio

O próximo embate das equipes acontece pela segunda rodada da fase de grupos na UEFA Champions League. Pelo grupo E, o Chelsea visita o Krasnodar na quarta-feira (28), às 14h55, no Krasnodar Stadium. Já o United recebe o RB Leipzig no Old Trafford, também na quarta, às 17h, pelo grupo H.