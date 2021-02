Manchester United x Everton: onde assistir e possíveis escalações (06/02)

Neste sábado (06), o Manchester United recebe o Everton, no Old Trafford, às 17h, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Em busca da liderança, a equipe de Cavani precisa vencer se quiser desbancar o rival City da ponta da tabela Então, saiba onde assistir ao vivo.

Manchester United x Everton: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Manchester United x Everton

Em entrevista coletiva, Ole Gunnar Solskjaer confirmou que Cavani está em forma para jogar neste sábado. Entretanto, Phil Jones e Eric Bailly continuam indisponíveis por lesão.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay, Fred; Rashford, Greenwood, Fernandes; Cavani.

O goleiro Jordan Pickford continua fora do elenco principal, com Olsen de titular. Allan e Jean-Phillippe Gbamin também são baixas.

Possível Everton: Olsen; Holgate, Godfrey, Mina, Digne; Gomes, Doucoré, Iwobi; Richarlison, Sigurðsson, Dominic-Calvert Lewin.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima terceira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Aston Villa x Arsenal – 09h30

Burnley x Brighton – 12h

Newcastle x Southampton – 12h

Fulham x West Ham – 14h30

Tottenham x West Bromwich – Domingo – 09h

Wolves x Leicester – Domingo – 11h

Liverpool x Manchester City – Domingo – 13h30

Sheffield United x Chelsea – Domingo – 16h15

Leeds x Crystal Palace – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de marcar nove gols no Southampton na rodada anterior, o Manchester United chega disposto a garantir outra vitória para se igualar com o City na liderança. Em segundo lugar com quarenta e quatro pontos, o clube de Manchester possui treze vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Everton aparece em 7º lugar com trinta e seis pontos. Se vencer o confronto de hoje e os adversários de tabela tropeçarem, a equipe chega em 5º com trinta e nove, desbancando o West Ham. Dessa maneira, venceu onze jogos, empatou três e perdeu seis.