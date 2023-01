Manchester United x Manchester City se enfrentam neste sábado (14/01/23)

Tem clássico inglês hoje! Pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Manchester United x Manchester City se enfrentam neste sábado, às 09h30 (Horário de Brasília) na cidade de Manchester, em Old Trafford. As duas equipes brigam na parte de cima da tabela.

Aqui está tudo o que você deve saber para assistir o jogo.

Onde vai passar Manchester United x Manchester City hoje

O jogo do Manchester United x Manchester City hoje terá transmissão do STAR+ às 09h30 (Horário de Brasília).

Sem qualquer transmissão na TV, o clássico inglês neste sábado será exibido somente para assinantes da plataforma de streaming Star +

Como a ESPN é a emissora responsável pelos direitos de transmissão, optou por reportar somente no streaming. Quem já é assinante pode assistir no celular, Android ou iOS, tablet, smartv ou no próprio navegador. Para se tornar assinante basta acessar o site e encontrar o melhor plano.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida vai começar às 13h, horário local.

+ Quem é família Glazer? conheça os donos do Manchester United

Como vem as equipes no jogo de hoje

Na última terça-feira o Manchester United venceu o Cahrlton por 3 a 0, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, garantindo vaga na semifinal. Na Premier League, o elenco aparece na quarta posição com 35 pontos, apenas nove atrás do líder Arsenal.

Em toda a competição o time tem 11 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ao jogo de hoje não terá Tuanzebe, Dalot e Van Beek, lesionados.

Escalação do Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Malacia, Varane, Wan-Bissaka; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Anthony, Rashford e Martial.

O Manchester City foi eliminado da Copa da Liga Inglesa na última quarta-feira depois de perder para o Southampton nas quartas de final. Para se recuperar na temporada, os Citizens vão focar no clássico deste sábado para seguirem colados no líder Arsenal, com 39 pontos pela vice-liderança.

Guardiola continua sem Dias e Stones.

Escalação do Manchester City: Ederson; Akanji, Lewis, Aké, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland e Jack Grealish.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo entre Manchester United x Manchester City hoje vai ser Stuart Attwell.

Os assistentes neste sábado serão Gary Beswick e Darren Cann. Já o quarto árbitro vai ser Robert Jones.

No VAR estará Michael Oliver, árbitro responsável por apitar Brasil e Croácia na Copa do Mundo, nas quartas de final no Catar. O assistente do árbitro de vídeo será Nick Hopton.

Retrospecto de United x City

Este é o derby de Manchester número 189. O United é quem tem a vantagem no confronto com 77 vitórias, além dos 53 empates e 58 triunfos ao City.

A última vez que se enfrentaram foi em 02 de outubro de 2022, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. Por 6 a 3, o Manchester City é quem levou a melhor no confronto.

Nos últimos encontros, inclusive, o City ganhou três vezes e o United apenas um em 2021.

CITY NO OLD TRAFFORD! 🏟 Antes do 189º Derby de Manchester, vamos rever os nossos gols mais recentes na casa do nosso rival pela @premierleague! 🔴x🔵 🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/ZZvTzLBOM3 — Manchester City (@ManCityPT) January 12, 2023

Você também vai gostar de ler:

Quem é o dono do Manchester City? Conheça a história do sheik