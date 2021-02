Manchester United x Southampton: onde assistir e escalações (02/02)

Pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, Manchester United e Southampton se enfrentam nesta terça-feira (02), às 17h15, no Old Trafford. Depois de tropeçar na rodada passada, a equipe de Cavani busca diminuir a diferença com o líder City. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Manchester United x Southampton: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Manchester United x Southampton

Para o técnico Ole Gunnar Solskjaer, o meia McTominay deve entrar em campo nesta terça depois de se sentir mal no clássico da rodada passada. Agora, a única preocupação é Phil Jones, que segue no departamento médico em processo de recuperação.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay, Fred; Rashford, Greenwood, Fernandes; Cavani.

Ao time visitante, Diallo, Oriol Romeu e Theo Walcott são dúvidas depois de saírem mais cedo do jogo passado. Já Vestergaard, Mohamed Salisu, Michael Obafemi e Will Smallbone estão completamente indisponíveis, já que todos possuem graves lesões.

Possível Southampton: McCarthy; Ward-Prowse, Bednarek, Stephens, Bertrand; Jankewitz, Armstrong, N’Lundulu; Redmond, Danny Ings, Che Adams.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Sheffield United x West Bromwich – 15h

Wolves x Arsenal – 15h

Newcastle x Crystal Palace – 17h15

Burnley x Manchester City – Quarta-feira – 15h

Fulham x Leicester – Quarta-feira – 15h

Leeds x Everton – Quarta-feira – 16h30

Aston Villa x West Ham – Quarta-feira – 17h15

Liverpool x Brighton – Quarta-feira – 17h15

Tottenham x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de chegar ao topo da tabela, o Manchester United tropeçou por algumas rodadas e perdeu o posto ao seu maior rival, o Manchester City. Agora, está em segundo lugar com quarenta e um pontos, ou seja, três a menos que o líder. Agora, precisa vencer o confronto de hoje e torcer por uma derrota do City. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Southampton aparece em 11ª posição com vinte e nove pontos. Portanto se garantir a vitória hoje, desbanca o Arsenal, mas isso somente se o rival perder contra o Wolves nesta terça (02). Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu sete.