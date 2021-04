Newcastle x Tottenham: onde assistir, horário e escalações hoje – 04/04

Newcastle e Tottenham se enfrentam neste domingo (04) a partir das 10h05 (horário de Brasília), no St. James’ Park, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe busca a liderança, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Newcastle x Tottenham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Newcastle aparece em 17º com vinte e oito pontos. Dessa maneira, precisa vencer o confronto de hoje para escapar da zona de rebaixamento de qualquer maneira. Ao todo, venceu sete jogos, empatou também sete e perdeu quinze. Em seu plantel, Callum Wilson e Isaac Hayden seguem fora, enquanto Allan Saint-Maximin pode jogar novamente.

O Tottenham está em 7ª posição com quarenta e oito. A equipe de José Mourinho começou bem a temporada, mas não conseguiu se manter no topo e agora caiu na tabela. Agora, precisa retomar o bom desempenho para ganhar vaga em competições no ano que vem. Por fim, Lamela, Son e Reguilon estão de volta ao plantel, enquanto Doherty e Ben Davies estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Newcastle x Tottenham

Possível Newcastle: Dúbravka; Manquillo, Dummett, Clark, Lascelles; Hendrick, Shelvey, Willock; Joelinton, Fraser, Almiron.

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchéz, Reguillón, Doherty; Ndombelé, Hojbjerg; Bale, Lucas, Son; Kane.

Últimos jogos

A equipe do Newcastle entrou em campo pela última vez no sábado, 20 de março, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, perdendo de 3 a 0 para o Brighton.

Enquanto isso, o Tottenham venceu o Aston Villa em jogo atrasado pela 18ª rodada em 2 a 0.

