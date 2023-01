Onde assistir Aston Villa x Leeds na Premier League hoje (13/01/23)

Nesta sexta-feira, o duelo entre Aston Villa x Leeds abre a 20ª rodada do Campeonato Inglês ainda no primeiro turno da competição. A bola vai rolar às 17h (Horário de Brasília), no Villa Park, com transmissão para todo o país ao vivo. Confira como assistir e todos os detalhes.

Como assistir Aston Villa x Leeds hoje ao vivo

O jogo do Aston Villa x Leeds hoje na Premier League vai passar na ESPN 4 e STAR+ às 17h (Horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão no Brasil, o canal é que exibe a partida nesta sexta-feira para todos os estados do país ao vivo. Entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima a transmissão tem início a partir das 16h, horário local.

Para quem não é assinante da TV paga, dá para assistir no STAR +, plataforma de streaming para assinantes. Dá para assistir tanto no site como no aplicativo.

Como vem as equipes no jogo de hoje

Após empatar com o Wolves na última rodada e a derrota para o Stevenage na Copa da Inglaterra no fim de semana passado, o Aston Villa entra em campo nesta sexta-feira para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Inglês, ocupando o décimo primeiro lugar com 22 pontos, conquistados em seis vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Escalação do Aston Villa: Martínez; Digne, Mings, Konsa, Young; Buendia, Douglas Luiz, Kamara, Bailey; Danny Ings e Watkins.

Do outro lado, o Leeds também precisa da vitória nesta sexta para subir até a parte de cima da tabela. Sem vencer por quatro rodadas, o elenco está em 14º lugar com 17 pontos, conquistados em quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas na temporada.

Escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Struijk; Roca, Adams, Aaronson, Gnonto; Summerville e Rodrigo.

Quem vai apitar o jogo do Campeonato Inglês

O árbitro que vai apitar o jogo do Aston Villa x Leeds hoje vai ser Michael Oliver, inglês que apitou também a Copa do Mundo do Catar e a partida entre Brasil e Croácia.

Os assistentes no jogo de hoje vão ser Stuart Burt e Simon Bennett, enquanto o quarto árbitro será Jarred Gillett.

No VAR, o responsável vai ser Andy Madley e o assistente Lee Betts.

Rodada do Campeonato Inglês

Além do embate nesta sexta-feira entre Aston Villa x Leeds, outros nove confrontos serão disputados este fim de semana pela vigésima rodada do Campenato Inglês.

Confira os jogos e horários de cada um deles.

SEXTA-FEIRA, 13/01:

Aston Villa x Leeds

SÁBADO, 14/01:

Manchester United x Manchester City - 09h30

Wolves x West Ham - 12h

Nottingham Forest x Leicester - 12h

Brighton x Liverpool - 12h

Everton x Southampton - 12h

Brentford x Bournemouth - 14h30

DOMINGO, 15/01:

Chelsea x Crystal Palace - 11h

Newcastle x Fulham - 11h

Tottenham x Arsenal - 13h30

