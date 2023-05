Onde assistir jogo do Manchester City hoje na Premier League – 24/05

Campeão inglês da temporada, o Manchester City cumpre partida atrasada da 32ª rodada do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, 24 de maio. Contra o Brighton, o jogo do Manchester City hoje começa às 16h, horário de Brasília, no Falmer Stadium.

Líder com 88 pontos, o City apenas cumpre tabela. Já o Brighton está em sexto lugar com 61 pontos.

Onde vai passar jogo do Manchester City hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Manchester City e Brighton na ESPN e Star Plus nesta quarta-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo.

Com início às 16h, a ESPN transmite o confronto para todos os estados do Brasil entre as operadoras de TV por assinatura. Já o Star Plus está disponível para assinantes no site (www.starplus.com) e nos aplicativos de dispositivos com acesso à internet.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium

Onde assistir jogo do Manchester City hoje: ESPN e Star Plus

Escalações de Brighton x Manchester City

Os anfitriões não terão March, Moder, Sarmiento e Lamptey, todos lesionados.

Para Pep Guardiola, treinador do City, nenhuma baixa foi constatada no plantel de jogadores. Porém, o treinador deve utilizar reservas nesta quarta-feira.

Brighton: Steele; Estupiñan, Dunk, Colwill, Veltman; Caicedo, Grob, Mitoma, Allister; Enciso e Ferguson.

Manchester City: Ortega; Dias, Akanji, Laporte; Palmer, Phillips, Lewis, Phil Foden; Palmer, Álvarez e Mahrez.

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Manchester City é campeão inglês da temporada

Primeiro lugar no Campeonato Inglês com 88 pontos, o Manchester City é o grande campeão. Este é o nono título do elenco de Manchester, o quinto sob o comando de Pep Guardiola nas últimas seis temporada

Além deste ano, o City também levantou a taça nos anos de 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e claro 2022/23.

O time pode conquistar a Tríplice Coroa na temporada, finalista da Copa da Inglaterra contra o Manchester United, marcado para 3 de junho, e da final da Champions League, em 10 de junho, contra a Inter de Milão.

Leia também:

Quem é o dono do Manchester City? Conheça a história do sheik