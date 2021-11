Onde assistir jogo do Manchester United, horário e escalações (20/11)

Tem Cristiano Ronaldo em campo neste sábado, 20/11. As equipes de Watford e Manchester United se enfrentam a partir das 12h (horário de Brasília) pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês no Vicarage Road. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Manchester United hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Watford x Manchester United hoje: O jogo do Watford e Manchester United hoje terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Vicarage Road, cidade de Watford, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser derrotado pelo Arsenal na rodada passada, o Watford volta aos gramados neste sábado buscando melhorar a sua campanha no Campeonato Inglês. Recém-promovido da segunda divisão, está em décima sétima posição com 10 pontos, ou seja, beira o rebaixamento neste momento. Por fim, com três vitórias, um empate e sete derrotas, está ameaçado para chegar na degola.

Enquanto isso, o Manchester United espera contar com o brilhantismo de Cristiano Ronaldo neste confronto para tirar o elenco dos maus momentos que vive. Na sexta posição da Premier League com 17 pontos, o elenco tem cinco triunfos em seu favor, dois empates e quatro derrotas, ou seja, tem que ganhar o jogo deste sábado se quiser subir a classificação e entrar na briga pelo título.

Escalações de Watford x Manchester United:

Os anfitriões não tem Kucka, expulso na última partida contra o Arsenal. Já o técnico Solskjaer não terá Cavani, que desfalcou também o Uruguai nas Eliminatórias, e Luke Shaw e Marcus Rashford são dúvidas.

WATFORD: Foster; Rose, N’Koulou, Cathcart, Kiko; Sissoko, Sarr, Tufan, Dennis, Fletcher; King

MANCHESTER UNITED: De Gea; Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Lindelof; McTominay, Beek; Sancho, Bruno Fernandes, Martial; Cristiano Ronaldo

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?