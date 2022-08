Onde assistir jogo do Manchester United x Brighton e horário (7/8)

Hoje, Manchester United e Brighton se enfrentam pela primeira rodada do Campenoato Inglês, válido pela nova temporada do futebol na Europa. Onde assistir jogo do Manchester United? Partida vai começar às 10h (Horário de Brasília) neste domingo, 07/08, no Old Trafford com transmissão ao vivo.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

O jogo vai passar no Star +, a partir das 10 da manhã, pelo horário de Brasília. Streaming está disponível somente por assinatura no site.

Sem transmissão pela TV, o serviço de streaming é a única opção para curtir os melhores lances do futebol inglês nesta manhã de domingo. Basta sintonizar no site (www.starplus.com), ou aplicativo no celular, tablet, pelo computador ou até na smart TV.

O Star + pode ser adquirido por diferentes valores, entre R$32,90 até R$55,90.

Informações do jogo do Manchester United x Brighton hoje:

Data: Domingo, 07/08/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

Onde assistir: Star +

Quem subiu para Premier League 22 23?

As equipes de Nottingham Forest, Bournemouth e Fulham. O primeiro venceu a final do playoff na Championship contra o Huddersfield, enquanto os outros dois garantiram a vaga direta para a Premier League, a elite do futebol inglês.

Enquanto isso, foram rebaixados ao fim da temporada passada os times de Norwich, Watford e Burnley, por terminarem na parte de baixo da tabela de classificação.

Vinte equipes disputam o Campeonato Inglês na temporada por 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno. A competição segue o modelo de pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos, o empate apenas um e a derrota nenhum para o perdedor.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Sim, Cristiano Ronaldo deve jogar hoje contra o Brighton. Após ser dispensado da pré-temporada do clube na Austrália, o português retornou para o centro de treinamento do Manchester United para treinar com os colegas de equipe no fim de julho.

No dia 31, Cristiano foi escalado pelo técnico Erik ten Hag para jogar o amistoso contra o Rayo Vallecano. No time titular, jogou apenas o primeiro tempo já que foi substituído por Amad Diallo no primeiro minuto do segundo tempo de confronto.

Como o United não vai jogar a Champions este ano, a permanência de Cristiano no clube foi questionada. A mídia internacional chegou a publicar possíveis pedidos de saída do camisa 7, mas o jogador negou todas as possibilidades.

