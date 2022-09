Onde assistir jogo do Tottenham x Leicester e horário hoje (17/09)

Na parte de cima da classificação, o Tottenham recebe o lanterna Leicester neste sábado, 17 de setembro, no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, às 13h30 (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo pela TV, descubra onde assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo.

O elenco do Spurs vem na terceira posição com 14 pontos, conquistados em quatro vitórias e dois empates, atrás do líder Arsenal e do vice Manchester City. Já o Leicester é o lanterna com 1 ponto, em um empate e cinco derrotas.

Onde assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje vai passar na ESPN, na TV fechada, às 13h30 (Horário de Brasília). O torcedor também pode curtir no Star +, serviço de streaming.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN disponibiliza a partida do Campeonato Inglês neste sábado ao vivo para todo o Brasil, com uma equipe especialmente formada para comentar os melhores lances.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming apenas para assinantes. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Para o torcedor que quer tornar-se assinante basta entrar em www.starplus.com e, por valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, fazer a inscrição.

Tottenham x Leicester:

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Onde assistir jogo do Tottenham: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Tottenham x Leicester

Antonio Conte confirmou que apenas Lucas Moura segue fora do plantel de disponíveis por estar lesionado. Lucas está fora desde 20 de agosto por problema no tendão.

“Sim, apenas Lucas está fora. Os outros jogadores estão todos disponíveis para o Leicester.”

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Lenglet, Dier, Romero; Sessegnon, Hojbjerg, Bentacur, Doherty; Son, Kulusevski e Harry Kane.

Para os visitantes, Ricardo Pereira e Bertrand são os desfalques.

Provável escalação do Leicester: Ward; Amartey, Castagne, Evans, Justin; Tielemans, Ndidi, Dewsbury-Hall; Barnes, James Vardy e Maddison.

Tottenham na Champions League

Pelo grupo D na primeira fase, o Tottenham vem na segunda posição com 3 pontos, conquistados em uma vitória e uma derrota na nova temporada da UEFA Champions League.

Na primeira rodada, o elenco londrino venceu em casa o Olympique de Marseille por 2 a 0, com extrema facilidade. Já na segunda rodada o grupo acabou derrotado pelo Sporting em 2 a0, fora de casa.

O time português é o líder com 6 pontos, enquanto o Eintracht Frankfurt ocupa a terceira posição com 3 pontos e os franceses na quarta posição, sem nenhum ponto.

Últimos jogos:

Os times não entraram em campo na última rodada do Campeonato Inglês já que a rodada foi suspensa por conta da morta da Rainha Elizabeth II.

O último jogo do Tottenham foi na terça-feira (13/09), em derrota para o Sporting, fora de casa, por 2 a 0, na segunda rodada da fase de grupos na Champions League.

Já o Tottenham entrou em campo na última vez no domingo (04/09), em derrota por 5 a 2 para o Brighton, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Inglês.

Confira no vídeo como foi a última partida entre os dois.

No Title Todo o esporte AO VIVO da ESPN disponível também no Star+! Assine já! http://dis.la/StarPlus_YT_BR E o melhor do jornalismo esportivo, com vídeos e notícias exclusivas, você acompanha no https://www.espn.com.br/ #PremierLeague #Tottenham #Leicester

Agenda de jogos do Campeonato Inglês hoje

Com apenas sete partidas no fim de semana, a oitava rodada do Campeonato Inglês será retomada na nova temporada do futebol europeu. Isso porque a Copa da Inglaterra reúne confrontos em sua primeira fase.

O destaque fica para o encontro de Wolves e Manchester City, além de Brentford e Arsenal na rodada.

Confira a seguir todos os jogos de hoje e resultados.

Aston Villa x Southampton

Nottingham Forest x Fulham

Sábado

Wolves x Manchester City – 08h30

Newcastle x Bournemouth – 11h

Tottenham x Leicester – 13h30

Domingo

Brentford x Arsenal – 08h

Everton x West Ham – 10h15

Saiba quem são os maiores campeões do Campeonato Inglês?