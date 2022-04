Liverpool e Manchester United onde assistir ao vivo e horário hoje (19/04)

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 19 de abril, no Campeonato Inglês

Hoje tem clássico inglês para acompanha! Válido pela 30ª rodada no Campeonato Inglês, as equipes de Liverpool e Manchester United se enfrentam nesta terça, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Anfield. Para não perder nada, saiba onde assistir Liverpool e Manchester United ao vivo.

O Liverpool venceu o Manchester City no fim de semana, enquanto o United ganhou do Norwich.

O jogo do Liverpool e Manchester United hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

Para acompanhar ao vivo a partida do Campeonato Inglês o torcedor deve sintonizar o canal ESPN, através das operadoras e TV paga, disponível para todos os estados do Brasil.

Porém, a opção de quem não tem TV paga é o Star +, serviço de streaming da Disney. Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.starplus.com) e escolher o pacote sob os valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Data: 19/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, na Inglaterra

Liverpool e Manchester United no Campeonato Inglês

O elenco de Klopp faz uma campanha impecável nesta temporada. Disputando a semifinal da Champions e a final da Copa da Inglaterra, o clube ainda sonha com o título no Campeonato Inglês. Em segundo lugar com 73 pontos, pode assumir a liderança se vencer nesta terça-feira.

Do outro lado, o Manchester United vive uma crise dentro e fora de campo. Em quinto lugar com 54, o elenco contabiliza 15 vitórias em 32 partidas disputadas, sonhando com a vaga na Champions ao próximo ano para brigar ao título.

Escalação do Liverpool x Manchester United

Escalação do Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Thiago, Fabinho, Henderson, Luis Díaz, Diogo Jota e Salah

Escalação do Manchester United: De Gea, Maguire, Wan-Bissaka, Lindelof, Alex Telles, Bruno Fernandes, Matic, Pogba, Sancho, Cavani e Elanga

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Cristiano Ronaldo não vai jogar hoje contra o Liverpool, pelo Campeonato Inglês. Ontem, o jogador anunciou através das redes sociais a morte de um dos seus filhos gêmeos com Georgina Rodriguez.

O craque português comunicou o fato através das redes sociais, mas informou que a outra bebê passa bem. O jogador também fez questão de agradecer a equipe médica e enfermeiros.

Hoje, o Manchester United publicou uma carta de apoio para o camisa 7. Confira o trecho a seguir.

“A família é mais importante que tudo e Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil. Como tal, podemos confirmar que ele não jogará no jogo contra o Liverpool em Anfield na noite de terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade da família.

Cristiano, estamos todos pensando em você e mandando força para a família”.

You have our complete love and support, @Cristiano ❤ — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022

