Onde assistir Manchester United x Crystal Palace online e na TV – 05/12

A equipe do Manchester United recebe o Crystal Palace neste domingo, 05/12, a partir das 11h (horário de Brasília) pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês jogando no Old Trafford. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Manchester United ao vivo online e na televisão.

Onde assistir Manchester United x Crystal Palace hoje: A partida entre Manchester United e Crystal Palace terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo de hoje.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Arsenal no clássico inglês da última rodada, o Manchester United entra em campo neste domingo com todo o gás necessário. Ocupando a 7ª posição do Campeonato Inglês com vinte e um pontos, o time de Cristiano Ronaldo coleciona seis vitórias, três empates e cinco derrotas, isto é, tem a oportunidade de aproximar ainda mais da parte de cima se vencer o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Crystal Palace não vence por duas rodadas no Campeonato Inglês, o que neste momento leva medo aos torcedores que temem chegar até a zona de rebaixamento. Em 11º com dezesseis pontos, o elenco visitante espera levar o resultado positivo para casa para, além disso, melhorar a sua campanha, que possui três jogos vencidos, sete em igualdade e quatro derrotas.

Escalações de Manchester United x Crystal Palace:

Para o técnico Michael Carrick, do United, Aaron Wan-Bissaka, Varane, Paul Pogba, Cavani, Luke Shaw e Nemanja Matic estão ausentes.

Do outro lado, Ward, Ferguson e McArthur são os desfalques.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Alex Telles, Dalot, Lindelof, Maguire; Beek, Fred, McTominay; Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Martial

CRYSTAL PALACE: Guaita; Mitchell, Guehi, Tomkins, Andersen; Schlupp, Kouyaté, Gallagher; Édoudard, Zaha, Ayew

Leia também:

Supercopa do Brasil 2022: data e quais times disputam