Onde assistir Newcastle x Aston Villa ao vivo na Premier League - 12/08

O Newcastle estreia na nova temporada do Campeonato Inglês neste sábado, 12 de agosto, contra o Aston Villa pela primeira rodada no St. James' Park Stadium. A transmissão começa às 13h30, horário de Brasília, tanto na televisão como na plataforma digital.

Onde vai passar Newcastle x Aston Villa ao vivo

A partida entre Newcastle e Aston Villa será transmitida com exclusividade na ESPN e Star Plus, às 13h30, disponível em operadoras de televisão paga e também para assinantes da plataforma de streaming.

O Newcastle entra em campo neste sábado depois de vencer cinco dos sete amistoso que disputou na pré-temporada de futebol internacional. Na temporada passada do Campeonato Inglês o elenco terminou em quarto lugar com 71 pontos. O treinador Eddie Howe vai escalar hoje Pope; Schar, Botman, Burn, Trippier; Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Barnes, Isak e Almirón.

O Aston Villa só ganhou três partidas das seis que jogou na pré-temporada, enquanto neste sábado terá a oportunidade de começar com o pé direito em busca da vaga na Champions ou quem sabe a briga pelo título. O treinador Unai Emery colocará em campo hoje Martínez; Konsa, Cash, Torres, Mings; Douglas Luiz, Bailey, Kamara, McGinn; Diaby e Watkins.

Horário: 13h30

Local: St. James' Park Stadium, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star+

Quais equipes disputam a Premier League em 2023?

Vinte clubes jogam a primeira divisão do Campeonato Inglês: Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Burnley, também disputam o Campeonato Inglês os times Arsenal, Bournemouth, Brighton, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Luton Town, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham, Sheffield United, West Ham e Wolves.

São 38 rodadas separadas em dois turnos, sendo dezenove rodadas em cada, onde as equipes se enfrentam duas vezes em pontos corridos: uma como visitante e a outra em casa. Ao fim das rodadas, o primeiro colocado da tabela será coroado o campeão inglês, enquanto os três últimos vão para a segunda divisão inglesa.

Na temporada passada o Arsenal dominou a classificação com folga, mas o Manchester City conseguiu igualar a pontuação dos Gunners e, na reta final, assumiu a liderança para coroar o quinto título inglês.

Como assistir a Premier League no Star Plus?

O Star Plus é o serviço de streaming da Disney, responsável por disponibilizar a retransmissão da ESPN em sua plataforma para todos os assinantes. A partida entre Newcastle e Aston Villa será exibida na ESPN, na TV paga, mas o torcedor também pode assistir o duelo no streaming.

Por R$ 40,90 por mês é possível ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes, como o Campeonato Inglês, com apenas um clique. Mas como assistir os jogos de futebol na plataforma?

Opção 1) Acesse www.starplus.com, faça o login com email e senha do seu usuário e clique em "entrar". Depois, procure no menu principal o jogo que quer assistir, mas caso não encontre escolha a opção "ESPN" localizada no menu acima e, aí, assista ao vivo Newcastle e Aston Villa.

Opção 2) Também é possível acompanhar a partida pelo aplicativo em dispositivos móveis como o celular, tablet e smartv. Baixe o aplicativo, insira o seu email e a senha de usuário e clique em continuar, daí abra o menu principal e procure o jogo ao vivo no mosaico principal.

