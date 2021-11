Onde assistir o jogo do Chelsea x Manchester United hoje e horário – 28/11

O clássico inglês entre Chelsea e Manchester United promete colocar fogo na décima terceira rodada do Campeonato Inglês neste domingo, 28/11. A bola vai rolar entre as equipes a partir das 13h30 (horário de Brasília) ao vivo no Stamford Bridge. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo do Chelsea x Manchester United hoje.

Onde assistir Chelsea x Manchester United: O confronto entre Chelsea Manchester United hoje ao vivo terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, alé da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 29 pontos, o Chelsea pretende ocupar a liderança da competição por muito mais tempo do que o que ja cumpriu. Dessa maneira, precisa ganhar o clássico inglês deste domingo se quiser provar que merece conquistar o título este ano. Ao todo, venceu na temporada nove jogos, empatou dois e perdeu um.

Enquanto isso, o Manchester United passa por um momento de crise onde, sem novo técnico, precisa subir na classificação depois de ser derrotado em duas rodadas seguidas. Ao todo, contabiliza cinco triunfos, dois empates e também cinco derrotas o que, mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, é inaceitável aos torcedores.

Escalações de Chelsea x Manchester United:

Tuchel confirmou em coletiva que Kai Havertz pode jogar, mas que Romelu Lukaku ainda está cedo para entrar em campo.

Já o United, ainda sem técnico, não conta com Harry Maguire, Fred e Shaw.

CHELSEA: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta; Loftus-Cheek, James, Jorginho, Alonso; Hudson-Odoi, Mount, Werner

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Alex Telles, Lindelof, Bailly; McTominay, Greenwood; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo

