Equipe do Chelsea já está classificada para a Champions da próxima temporada, enquanto visitantes foram rebaixados para a segunda divisão

Onde assistir o jogo do Chelsea x Watford ao vivo e horário (22/05)

Onde assistir o jogo do Chelsea x Watford ao vivo e horário (22/05)

O Chelsea garantiu vaga para a próxima Champions League. Neste domingo, 22 de maio, a equipe azul entra em campo para cumprir tabela diante do já rebaixado Watford, a partir das 12h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela última rodada do Campeonato Inglês. A seguir, confira onde assistir o jogo do Chelsea hoje para não perder nenhum lance.

Onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Chelsea hoje vai ser no Star + (serviço de streaming), a partir das 12h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Inglês, o streaming da Disney exibe neste domingo as emoções do Chelsea na última rodada da temporada. O produto só está disponível para usuários em todo o país.

Além do smartphone, a plataforma também pode ser acompanha através de tablets, no computador ou até mesmo na smart TV. Basta escolher a sua maneira favorita de assistir e aí vibrar com muito futebol.

Informações do jogo do Chelsea hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

Arbitragem: Mike Dean

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Chelsea e Watford no Campeonato Inglês

Depois de uma temporada de grandes emoções, o Chelsea pode respirar tranquilamente porque já tem a sua vaga para a Champions League garantida. A única obrigação do grupo londrino neste domingo é vencer o seu adversário para garantir-se na 3ª posição, onde aparece com 71 pontos. Se perder, aí só pode ser alcançado pelo Tottenham.

Do outro lado, o Watford também só cumpre tabela neste domingo porque já está rebaixado para a segunda divisão inglesa. Com 23 pontos em 19º lugar, o time não atingiu os números necessários para escapar da degola e, por isso, acabou sem chances de se recuperar. Nas últimas cinco rodadas, o elenco não venceu.

Escalação do Chelsea: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta; Alonso, Loftus-Cheek, Kanté, James; Mount, Ziyech e Havertz. Técnico: Thomas Tuchel

Escalação do Watford: Foster; Ngakia, Kabasale, Troost-Ekong, Kamara; Kayembe, Sissoko, Gosling; Kalu, Pedro e Sema. Técnico: Roy Hodgson

Último jogo de Chelsea x Watford:

O último jogo entre as equipes de Chelsea e Watford foi realizado em 01 de dezembro de 2021, na temporada atual, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

Por 2 x 1, o elenco do Chelsea levou a melhor com gols de Mason Mount e Ziyech. Do outro lado, Emmanuel Dennis descontou.

Confira como foi o último jogo entre as equipes.