Onde vai passar jogo do Tottenham x Chelsea hoje na Premier League (26/02/23)

Tem clássico de Londres hoje! Neste domingo, Tottenham e Chelsea protagonizam o embate acirrado no New Tottenham Hotspur Stadium, na capital inglesa, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo do Tottenham hoje está marcado para começar às 10h30 (Horário de Brasília).

O jogo do Tottenham x Chelsea hoje na vigésima quinta rodada da Premier League começa às 10h30, dez e meia da manhã, horário de Brasília, neste domingo, 26 de fevereiro de 2023.

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 09h30 nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde tem o seu próprio fuso horário.

Na Inglaterra, o duelo vai ser 13h30, horário local. A Inglaterra está 3 horas à frente de Brasília.

O jogo do Tottenham e Chelsea hoje às 10h30 tem transmissão no Star Plus para todo o Brasil.

A partida não será transmitida em canais de TV. O torcedor só tem como acompanhar o clássico londrino neste domingo através do serviço de streaming Star +.

É preciso ser assinante para ter acesso ao conteúdo de filmes, séries e canais de esportes. A plataforma está disponível tanto no site (www.starplus.com) como em aplicativos nos dispositivos móveis como celular, tablet e também na smartv e videogames.

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra

Onde assistir: Star +

O clássico do futebol inglês já foi disputado entre Chelsea e Tottenham em 144 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Os Blues acumulam 69 vitórias, com 36 empates e apenas 39 vitórias para os Spurs.

O último encontro aconteceu em 14 de agosto de 2022, na temporada atual, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Por 2 a 2, os times somaram apenas um ponto cada.

A equipe do Tottenham entra em campo neste sábado depois de vencer o West Ham no fim de semana passado. O time conseguiu retomar o caminho das vitórias, agora só tem o compromisso de ocupar a parte de cima da classificação e, assim, garantir a vaga na Champions League do ano que vem.

O Chelsea, por outro lado, vive uma crise dentro de campo. Sem vencer por quatro rodadas seguidas, os Blues veem a partida deste domingo como a grande oportunidade de retomar a confiança e, assim, ocupar melhores posições no Campeonato Inglês. O time está em 10º lugar com 31 pontos.

Escalação de Tottenham: Forster; Lenglet, Dier, Romero; Davies, Hojbjerg, Skipp, Royal; Richarlison, Kulusevski e Harry Kane.

Escalação de Chelsea: Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Badiashile, Chilwell; Kovacic, Enzo Fernández, Mudryk; João Felix, Madueke e Havertz.

O árbitro do clássico londrino hoje entre Tottenham x Chelsea vai ser Stuart Attwell.

Os assistentes do juiz vão ser Darren Cann e James Mainwaring, com o quarto árbitro Chris Kavanagh.

No VAR, árbitro de vídeo, os responsáveis são Paul Tierney e o assistente Simon Long.

Stuart Attwell has been confirmed as referee for Tottenham vs Chelsea on Sunday.

Chelsea have not won a game this season in which he has refereed. pic.twitter.com/ITKfCUJQz6

— Uber Chelsea FC (@UberCheIseaFC) February 20, 2023