Onde assistir Tottenham x Everton online e horário (15/10/22)

Clássico inglês entre as equipes disputam a décima primeira rodada do Campeonato Inglês

Terceiro lugar no Campeonato Inglês, o Tottenham recebe neste sábado, 15 de outubro, o Everton, pela décima primeira rodada às 13h30 (Horário de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres. Quer saber onde assistir Tottenham x Everton hoje online? Todas as informações que você precisa saber estão no texto.

Onde assistir Tottenham x Everton online hoje ao vivo

O jogo do Tottenham x Everton hoje vai passar no Star +, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), disponível por todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela televisão, o torcedor vai ter que sintonizar o serviço de streaming Star +, se quiser acompanhar todo o clássico inglês neste sábado.

Para quem já é assinante, basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível, assim como o navegador do dispositivo. Se ainda não é, acesse www.starplus.com e escolhe o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium

Onde assistir: Star +

Tottenham x Everton: como vem as equipes hoje

Depois de vencer o Eintracht Frankfurt no meio da semana pela Champions League, o Tottenham volta a jogar neste sábado pelo Campeonato Inglês. O grupo de Londres ocupa a terceira posição da tabela com 20 pontos, conquistados em seis vitórias, dois empates e uma derrota pela temporada. Em quatro pontos a menos que o líder, o time pode tornar-se um dos candidatos ao título.

Do outro lado, o Everton ocupa a décima segunda posição da tabela com 10 pontos, conquistados em duas vitórias, quatro empates e três jogos perdidos na temporada da Premier League.

Escalações:

De acordo com as informações publicadas no site do Tottenham, o técnico Antonio Conte não poderá contar com Royal, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Lenglet, Dier, Romero; Perisic, Hojberg, Bentacur, Doherty; Son, Harry Kane e Kulusevski.

Para o time do Everton, Gordon também cumpre suspensão, enquanto Godfrey, Townsend e Patterson estão fora, de acordo com o site do clube.

Provável escalação do Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; McNeil, Maupay e Gray.

Jogos da rodada no Campeonato Inglês

Pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, dez partidas serão realizadas neste fim de semana, entre os clubes de futebol da Inglaterra.

O destaque fica para o confronto de Manchester United contra o Newcastle, além de Liverpool contra o Manchester City, no domingo.

Confira os jogos da semana na Premier League.

Brentford x Brighton

Leicester x Crystal Palace (Sábado, 15/10 às 08h30)

Wolves x Nottingham Forest (Sábado, 15/10 às 11h)

Fulham x Bournemouth (Sábado, 15/10 às 11h)

Tottenham x Everton (Sábado, 15/10 às 13h30)

Southampton x West Ham (Domingo, 16/10 às 10h)

Manchester United x Newcastle (Domingo, 16/10 às 10h)

Leeds x Arsenal (Domingo, 16/10 às 10h)

Aston Villa x Chelsea (Domingo, 16/10 às 10h)

Liverpool x Manchester City (Domingo, 16/10 às 12h30)

