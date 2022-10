Onde vai passar jogo do Tottenham hoje e horário ao vivo – 23/10

O Tottenham tem um encontro marcado com o Newcastle neste domingo, 23 de outubro, pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês, a partir das 12h30 (Horário de Brasília). Jogando no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, o jogo do Tottenham hoje tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Siga o portal DCI nas redes sociais: TWITTER e Facebook

Onde vai passar jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje tem transmissão da ESPN (TV fechada) e Star + (Serviço de Streaming) a partir das 12h30, horário de Brasília.

Para acompanhar o Campeonato Inglês na temporada é só sintonizar o canal da ESPN, disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Outra opção é o Star +, plataforma de streaming apenas para assinantes. O serviço está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv entre diferentes valores no site www.starplus.com.

Data: 23/10/2022

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres

Onde assistir: ESPN e Star +

+Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Tottenham e Newcastle na Premier League

O Tottenham tropeçou na última rodada ao perder para o Manchester United, em clássico fora de casa. O elenco londrino aparece na terceira posição com 23 pontos, conquistados em sete vitórias, dois empates e duas derrotas na temporada. Na Champions, enquanto isso, os Spurs aparecem na liderança do grupo D com sete pontos, em situação completamente embolada.

Do outro lado, o Newcastle ocupa a sexta posição da tabela com 18 pontos, sem perder por seis rodadas seguidas nas últimas rodadas pela Premier League. O grupo coleciona quatro vitórias, seis empates e uma derrota dentro e fora de casa. Por isso, pode pular até duas posições e ficar próximo das primeiras posições se garantir os três pontos na rodada do fim de semana fora de casa.

+Grid de largada da F1 tem Sainz na pole; classificação no GP dos EUA 2022

Escalação do Tottenham e Newcastle:

Escalação do Tottenham: Lloris; Lenglet, Dier, Romero; Sessegnon, Hojberg, Bissouma, Bentacur, Doherty; Son e Harry Kane.

Escalação do Newcastle: Pope; Schar, Trippier, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Willock; Almiron, Wilson e Murphy.

Último jogo do Tottenham e Newcastle

Tottenham 5 x 1 Newcastle

Newcastle 2 x 3 Tottenham

Newcsatle 2 x 2 Tottenham

Veja no vídeo a seguir todos os momentos do último jogo entre as equipes.



+ Qual foi o último título do Corinthians? Jejum a 3 anos