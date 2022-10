Grid de largada da F1 tem Sainz na pole; classificação no GP dos EUA 2022

O piloto da Ferrari, Carlos Sainz, fez a pole position ao anotar a volta mais rápida no treino classificatório deste sábado, 22 de outubro, sob o tempo de 1m34s356 ao Grande Prêmio dos Estados Unidos. No Circuito das Américas, em Austin, o espanhol vai largar em primeiro lugar no Grid de largada da F1.

Completam a parte da frente no grid os pilotos Charles Leclerc e Max Verstappen.

O Grande Prêmio dos Estados Unidos vai começar às quatro da tarde, no horário de Brasília, no domingo em 23 de outubro com 56 voltas.

Como ficou o Grid de largada da F1 – GP dos EUA

1º Carlos Sainz (Ferrari)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º George Russell (Mercedes)

7º Lance Stroll (Aston Martin)

8º Lando Norris (McLaren)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11º Alexander Albon (Williams)

12º Sebastian Vettel (Aston Martin)

13º Pierre Gasly (AlphaTauri)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Daniel Ricciardo (McLaren)

18º Esteban Ocon (Alpine)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Como foi o treino classificatório no sábado?

Clima quente em Austin, no Texas, perfeito para o momento. Arquibancadas lotadas e muita energia dos torcedores apaixonados por automobilismo. Cada um à sua maneira, seja sozinho ou acompanhado de amigos ou familiares.

Foi dada a largada para o treino de classificação nos Estados Unidos, no Circuito das Américas, no Q1. Os pilotos Zhou, Schumacher e Magnussen foram os primeiros a entrarem na pista em busca dos melhores tempos. A Ferrari logo subiu para a ponta da classificação com Sainz e Leclerc, enquanto Verstappen apareceu bem.

Verstappen foi para primeiro lugar, até Leclerc desbancar o holandês. Hamilton e Russell também mostraram bons movimentos na pista, mas ocuparam apenas a terceira e quinta posição. Já Sainz, aos seis minutos, tomou a liderança e deixou o monegasco na segunda posição. Faltando cinco minutos para o fim, nada mudou na classificação com Latifi, Schumacher, Ocon, Ricciardo e Magnussen eliminados.

No Q2, Zhou, Albon e Bottas largaram bem na pista em busca do melhor tempo e a classificação. Já Russell, aos sete minutos, assumiu a liderança. Porém, a alegria da Mercedes durou segundos já que Verstappen assumiu a liderança.

Na sequência, Leclerc marcou 1m35s246 com a volta mais rápida para mais uma vez tomar a primeira posição. Verstappen e Sainz vem logo atrás. Os pilotos aceleraram os motores para fugirem da eliminação no finalzinho da etapa, mas Albon, Vettel, Gasly, Zhou e Tsunoda acabaram eliminados.

Para decidir o treino classificatório, os pilotos abriram o Q3. Russell foi o primeiro a entrar, com Norris e Bottas na sequência. Alonso fez bonito, mas Verstappen logo assumiu a ponta. A alegria do holandês foi até Leclerc aparecer, já que o monegasco da Ferrari fez 1m34s624. Sainz garantiu-se na segunda posição enquatno Hamilton ocupou a terceira posição da classificação.

A Red Bull trocou os pneus de Verstappen para o atual campeão retornar para a pista em busca da melhor volta no treino. Três minutos no relógio, Leclerc tentou melhorar o seu tempo, mas foi surpreendido com Sainz anotando o melhor tempo em 1m34s356.

Que horas começa o GP dos Estados Unidos 2022?

O Grande Prêmio dos Estados Unidos começa às 16h, horário de Brasília, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas neste domingo, 23 de outubro na Fórmula 1.

Mesmo com Max Verstappen já campeão da temporada, os pilotos entram na pista para disputarem a melhor colocação na tabela de classificação entre os competidores. Além disso, resta descobrir quem será o vencedor no Campeonato de Construtores.

O canal da BAND transmite ao vivo a corrida americana neste domingo, na TV aberta, com narração de Sérgio Mauricio e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, além da cobertura direto do paddock de Mariana Becker, a repórter.

Também dá para assistir no site (www.band.uol.com.br) de graça, basta se cadastrar com email e a senha para curtir pelo celular, tablet ou computador pelo navegador.

Serão 61 voltas no circuito de rua de 5.063 quilômetros. A formação do grid de largada segue o resultado do treino classificatório deste sábado, onde o piloto pole position vai largar em primeiro e assim sucessivamente.

