Onde vai passar o jogo do Arsenal x Leeds na Premier League - 01/04

Líder do Campeonato Inglês com vantagem, o Arsenal recebe neste sábado (01) o Leeds, equipe que briga para se afastar da zona de rebaixamento. Com início às 11h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, o jogo do Arsenal é válido pela 29ª rodada da competição.

O Arsenal segue na liderança com 69 pontos, tendo oito de vantagem com o Manchester City. Já o Leeds ocupa a 14ª posição com 26 pontos, apenas dois a mais que o primeiro colocado da degola.

Onde assistir o jogo do Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal hoje vai passar na ESPN e Star Plus para todo o Brasil. O canal e o serviço de streaming transmitem com exclusividade o desafio do líder na Premier League.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na programação.

Quem não tem a TV paga mas quer assistir ao Campeonato Inglês, a opção é recorrer ao Star+, plataforma de streaming por assinatura. Significa que o torcedor precisa desembolsar um valor todo mês para assistir filmes, séries e jogos de futebol.

Escalações de Arsenal x Leeds

Arteta continua sem Gabriel Jesus, lesionado, além de Elneny, Nketiah, Saliba e Tomiyasu.

Para o Leeds, Adam Forshaw, Dallas e Tyler Adams são baixas para o jogo de hoje.

Arsenal : Ramsdale; Holding, Gabriel Magalhães, Zinchenko, White; Xhaka, Odegaard, Partey; Trossard, Gabriel Martinelli e Saka.

: Ramsdale; Holding, Gabriel Magalhães, Zinchenko, White; Xhaka, Odegaard, Partey; Trossard, Gabriel Martinelli e Saka. Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Firpo; Aaronson, Summerville, McKennie, Roca; Harrison e Bamford.

Arsenal na liderança da Premier League

Com 69 pontos, o Arsenal segue na liderança do Campeonato Inglês. Com Gabriel Jesus no ataque ao lado de Saka, Gabriel Martinelli e Trossard, o clube londrino é o favorito ao título.

Faltam nove rodadas para o fim da temporada. O time só tem que manter o alto desempenho dentro de campo e seguir pontuando para levantar a taça.

1 Arsenal - 69 pontos

2 Manchester City - 61 pontos

3 Manchester United - 50 pontos

4 Tottenham - 49 pontos

5 Newcastle - 47 pontos

6 Liverpool - 42 pontos

7 Brighton - 42 pontos

8 Brentford - 42 pontos

9 Fulham - 39 pontos

10 Chelsea - 38 pontos

11 Aston Villa - 38 pontos

12 Crystal Palac - 27 pontos

13 Wolves - 27 pontos

14 Leeds - 26 pontos

15 Everton - 26 pontos

16 Nottingham Forest - 26 pontos

17 Leicester - 25 pontos

18 West Ham - 24 pontos

19 Bournemouth - 24 pontos

20 Southampon - 23 pontos

Próximo jogo do Arsenal

Eliminado da Liga Europa e sem nenhuma competição regional para disputar, o Arsenal se mantém 100% focado para conquistar o título inglês na temporada.

No próximo domingo, 09 de abril, vai enfrentar o Liverpool em clássico de gigantes. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, no Anfield Stadium, às 12h30 (horário de Brasília). Os meios de transmissões ainda não foram confirmados.

Domingo, 09/04 - Liverpool x Arsenal às 12h30 (horário de Brasília) - 30ª rodada

