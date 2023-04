Onde vai passar Arsenal x Southampton ao vivo na Premier League - 21/04

O Arsenal busca os três pontos nesta sexta-feira, 21 de abril, para se manter na liderança do Campeonato Inglês até a última rodada. O desafio entre Arsenal x Southampton começa às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, pela 32ª rodada da competição.

Com quatro pontos de vantagem sobre o City de Guardiola, os Gunners ocupam a primeira posição da Premier League. Já o Southampton é o lanterna com 23 pontos.

Onde vai passar Arsenal x Southampton a

O jogo do Arsenal e Southampton hoje vai passar no Star Plus ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal de televisão vai exibir a partida do Campeonato Inglês nesta sexta-feira.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão do torneio internacional de futebol. Entretanto, decidiram não passar nenhuma partida e dar exclusividade para o Star Plus, serviço de streaming.

Por R$ 32,90 é possível assistir aos jogos de futebol e outros esportes, filmes e séries. Dá para assistir no celular, tablet, computador e até no smartv.

Horário : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Local : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Onde assistir: Star Plus

Já foram 31 rodadas, agora só faltam sete rodadas para acabar a temporada do Campeonato Inglês. Neste fim de semana oito partidas serão disputadas porque a semifinal da Copa da Inglaterra também será jogada.

O Arsenal se mantém na liderança com 74 pontos, quatro pontos de vantagem com o City, que não entra em campo na Premier League neste fim de semana. O time de Guardiola vai enfrentar o Sheffield United no sábado, 22 de abril, pela semifinal.

O Arsenal tem que continuar ganhando até a última rodada. Se tropeçar, aí tem que torcer pro Manchester City e United não ganharem na mesma rodada. Ambos são os favoritos na parte de cima da tabela.

O Campeonato Inglês é disputado por 38 rodadas em pontos corridos, separados por dois turnos.

Escalações de Arsenal e Southampton

Tomiyasu, Elneny e Saliba são desfalques do Arsenal.

Juan Larios, Adams e Salisu não vão jogar nesta sexta pelo time visitante.

Arsenal: Ramsdale; Gabriel Magalhães, Tierney, White, Holding; Xhaka, Partey, Odegaard; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Saka.

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; Ward-Prowse, Walcott, Lavia, Sulemana; Aribo e Alcaraz.

