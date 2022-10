Que horas é o jogo do Arsenal hoje e qual canal vai passar – 23/10

Líder da Premier League, equipe do Arsenal enfrenta o Southampton neste domingo com transmissão ao vivo Southampton x Arsenal

O Arsenal precisa dos três pontos contra o Southampton neste domingo para se manter na liderança do Campeonato Inglês. O jogo do Arsenal vai começar às 10h (horário de Brasília), no St Mary’s Stadium, e vai passar na TV por todo o Brasil ao vivo. A partida do futebol inglês é válida pela décima terceira rodada neste início de temporada.

Com apenas três vitórias, o Southampton aparece na 15ª posição do Campeonato Inglês, com apenas dois pontos na diferença com o primeiro colocado da zona de rebaixamento. Se não ganhar o jogo deste domingo dentro de casa, poderá ter complicações para frente. Ao todo, contabiliza dois empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Arsenal é o líder da Premier League com 27 pontos, conquistados em nove vitórias e apenas uma derrota na temporada. Se vencer hoje, poderá aumentar a vantagem em cima do City para quatro pontos, já que o grupo do Guardiola, técnico, também venceu na rodada.

Horário do jogo do Arsenal hoje na Premier League

O jogo do Arsenal hoje vai ser às dez da manhã (Horário de Brasília), com transmissão na ESPN e Star +, disponíveis para todos os estados do Brasil ao vivo.

Somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é quem vai passar a partida do futebol inglês neste domingo, já que tem os direitos de transmissão do torneio. Se você possui Sky, Claro, Oi ou Vivo, entre em contato com a operadora para adquirir a emissora.

Para quem curte assistir pelo celular ou computador, dá para sintonizar o Star +, serviço de streaming disponível somente para assinantes. Acesse www.starplus.com para tornar-se membro.

Data : 23/10/2022

: 23/10/2022 Horário : 10h (horário de Brasília)

: 10h (horário de Brasília) Local : St Mary’s Stadium

: St Mary’s Stadium Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do Southampton x Arsenal:

Os anfitriões não poderão contar com Roméo Lavia, Bella-Kotchap, Livramento e Walker-Peters, lesionados. Já Ainsley Maitland Niles não está disponível para jogar contra seu ex-clube, informou o Southampton.

Escalação do Southampton: Bazunu; Salisu, Perraud, Caleta-Car, Armstrong; Maitland-Niles, Aribo, Ward-Prowse, Elyounoussi; Armstrong e Adams.

Elneny e Rowe são os desfalques do técnico Arteta.

Escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tomiyasu; Saka, Partey, Xhaka, Odegaard; Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Veja no vídeo a seguir todos os momentos do último jogo entre as equipes.



