Quem vai transmitir jogo do Arsenal hoje x Nottingham Forest – 20/05

Para continuar vivo na luta pelo título do Campeonato Inglês, o Arsenal vai brigar com o Nottingham Forest neste sábado, 20 de maio, pelos três pontos na penúltima rodada. O Estádio City Ground será o palco do jogo do Arsenal hoje, às 13h30, horário de Brasília.

Enquanto os Reds ocupam a vice-liderança com 81, os visitantes buscam escapar da zona de rebaixamento em 16º lugar com 34 pontos.

Onde vai passar o jogo do Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal e Nottingham Forest hoje terá transmissão do Star Plus, serviço de streaming. Nenhum canal de televisão vai exibir o confronto do Campeonato Inglês neste sábado.

Se for cliente da plataforma de streaming, o torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil. Acesse o site (www.starplus.com), faça o cadastro e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Dá para assistir no computador ou celular, tablet e smartv.

Data: 20 de maio 2023

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio City Ground – Nottingham – Inglaterra

Onde assistir jogo do Arsenal hoje: Star Plus

Qual é a escalação de Nottingham Forest x Arsenal

O duelo deste sábado é extremamente importante para ambos os clubes. Por isso, os elencos deverão estar 100% completos na penúltima rodada.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Nottingham Forest: Navas; Niakhaté, Renan Lodi, Felipe, Aurier; Mangala, Danilo, Yates; Awoniyi, Gibbs-White e Johnson.

Técnico: Steve Cooper.

Arsenal: Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel Magalhães, Tierney; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus e Trossard.

Técnico: Mikel Arteta.

Por que Gustavo Scarpa não está jogando?

Desde que se transferiu do Palmeiras para o Nottingham Forest, da Inglaterra, em dezembro do ano passado, o meia brasileiro entrou em campo em 10 partidas, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Foram seis partidas entre o Campeonato Inglês, uma na Copa da Inglaterra e três na Copa da Liga Inglesa na temporada, além de nenhum gol marcado. A última vez que vestiu a camisa titular foi em 04 de abril, contra o Leeds.

Em entrevista coletiva, o técnico Steve Cooper garantiu que Scarpa teve uma lesão na panturrilha. No entanto, segundo o portal ESPN, os sintomas da lesão reapareceram próximo de se recuperar.

Quem vai ser campeão inglês este ano?

O Manchester City é o líder do Campeonato Inglês com 85 pontos. Já o Arsenal ocupa a segunda posição com 81, diferença de quatro pontos entre os dois colocados. O título inglês está entre os dois clubes.

Se o Arsenal perder neste sábado, o City ganha o título sem entrar em campo. Se empatar com o Nottingham Forest, aí o City terá que ganhar ou empatar.

Se o clube dirigido por Pep Guardiola vencer o Chelsea por qualquer resultado no domingo, 21 de maio, levanta o caneco.

Mas se empatar ou perder e o Arsenal vencer o Nottingham Forest, levará a briga pela taça até a última rodada, marcada para domingo, 28 de maio, a 38ª rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City também briga na final da Champions League.



