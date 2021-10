Saiba onde assistir ao jogo do Newcastle x Chelsea hoje ao vivo (30/10)

Para permanecer na liderança, o Chelsea enfrenta o Newcastle neste sábado, 30/10, às 11h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Inglês no St. James’ Park. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo do Chelsea hoje.

Onde assistir o jogo do Newcastle x Chelsea hoje ao vivo? O confronto entre Newcastle e Chelsea terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 11h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: St. James’ Park, cidade de Newcastle, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Newcastle x Chelsea

Thomas Tuchel, técnico dos Blues, não poderá contar com Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Romelu Lukaku e Timo Werner, lesionados.

Já os anfitriões não poderão contar com Woodman e Dummett.

Newcastle : Darlow; Ritchie, Clark, Lascelles, Krafth, Manquillo; Longstaff, Hayden, Fraser; Saint-Maximin, Wilson

: Darlow; Ritchie, Clark, Lascelles, Krafth, Manquillo; Longstaff, Hayden, Fraser; Saint-Maximin, Wilson Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Hudon-Odoi, Mount, Havertz

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Newcastle vem de um empate contra o Crystal Palace na última rodada do Campeonato Inglês. Na parte de baixo da tabela, em 19º com apenas quatro pontos, o elenco, que recentemente foi comprado por bilionário, precisa do resultado em seu favor para escapar do rebaixamento e também para conquistar a primeira vitória.

Enquanto isso, o Chelsea segue em primeiro lugar com 22 pontos, ou seja, tem somente um de vantagem com o vice-colocado. Além de ganhar o jogo, precisa também torcer por um tropeço dos adversários que estão logo atrás. Sem perder pro três confrontos seguidos, Tuchel deverá colocar os melhores jogadores em campo.

