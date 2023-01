Onde assistir Chelsea x Manchester City hoje na Premier League - 05/01/2023

Pela décima nona rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Chelsea x Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira, no Stamford Bridge, em Londres. A bola vai rolar a partir das 17h (horário de Brasília). Todos os detalhes de como assistir você confere aqui no texto.

Que horas começa Chelsea x Manchester City hoje?

O jogo do Chelsea x Manchester City hoje na décima nona rodada do Campeonato Inglês começa às 17h (Horário de Brasília) na quinta-feira, 05 de janeiro de 2023

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 16h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde tem o seu próprio fuso horário.

Na Inglaterra, o duelo vai ser às 20h, horário local, já que Londres está 3 horas à frente de Brasília.

Como assistir jogo da Premier League hoje?

O jogo do Chelsea e Manchester City hoje será transmitido ao vivo na ESPN e Star +, para todos os estados do país ao vivo a partir das 17h (Horário de Brasília).

O canal é responsável pelos direitos de transmissão da Premier League. Só ele no canal fechado pode exibir a partida em todos os estados do Brasil.

A emissora não disponibilizou a equipe que fará a partida.

Para quem curte assistir no celular, basta sintonizar o Star +, plataforma digital de streaming que retransmite o sinal da emissora no aplicativo. Dá para assistir tanto no dispositivo móvel como no computador ou smartv.

Prévia das equipes

De um lado, o Chelsea vem de empate diante do Nottingham Forest, equipe que briga contra o rebaixamento. O resultado pode ter desestabilizado os Blues, que precisam do resultado nesta quinta-feira para continuar brigando pela parte de cima da tabela. O elenco se encontra em 10º lugar com 25 pontos, conquistados em sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Para o Manchester City, a vitória nesta quinta diminui a diferença com o líder Arsenal para cinco pontos. Os vermelhos empataram na rodada e por isso o time de Guardiola tem a oportunidade de colar ainda mais na primeira posição. Vice-líder com 36 pontos, soma 11 vitórias, três empates e duas derrotas.

Escalações do jogo do Chelsea e Manchester City hoje

Escalação do jogo do Chelsea: Arrizabalaga; Cucurella, Thiago Silva, Koulibaly, Azpilicueta; Mount, Jorginho, Kovacic; Pulisic, Aubameyang e Sterling.

Escalação do jogo do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Haaland, Bernardo Silva e Jack Grealish.

Histórico de confronto

O clássico do futebol inglês já foi disputado entre Chelsea e Manchester City em 115 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. Os londrinos acumulam 49 vitórias, com 25 empates e 41 vitórias para o time de Manchester.

Mesmo com a vantagem no número de vitórias entre o histórico de partidas, é o City quem levou a melhor nos últimos embates disputados entre competições. Além disso, o grupo de Guardiola também tem mais títulos conquistados.

O último jogo entre as equipes foi em 09 de novembro de 2022, na fase eliminatória da Copa da Liga Inglesa com a vitória do City por 2 a 0.

