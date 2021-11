Saiba onde assistir Liverpool x Arsenal, horário e escalações (20/11)

O clássico entre Liverpool e Arsenal neste sábado, 20/11, é válido pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês no Estádio Anfield às 14h30 (horário de Brasília). Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Liverpool x Arsenal hoje ao vivo.

Onde assistir Liverpool x Arsenal: O confronto entre Liverpool e Arsenal terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de tropeçar na última rodada diante do West Ham, o Liverpool volta aos gramados neste sábado buscando se recompor para lutar pelo topo da classificação. Neste momento, aparece em quarta posição com 22 pontos, ou seja, venceu seis jogos, empatou outros quatro e perdeu um. Por fim, se ganhar o jogo de hoje, pode assumir a vice-liderança.

Enquanto isso, o Arsenal vem logo atrás no quinto lugar com 20 pontos depois de ganhar seis partidas, empatar duas e perder três. Com seis rodadas sem perder, o elenco londrino mostra uma virada de mesa inacreditável já que teve um início de temporada muito ruim este ano.

Escalações de Liverpool x Arsenal:

O elenco do Arsenal não poderá contar com Kolasinac e Xhaka, enquanto Klopp não poderá contar com Roberto Firmino, Joe Gomez, Curtis Jones, Naby Keita, Harvey Elliott e James Milner

LIVERPOOL: Alisson; Van Djik, Tsimikas, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Fabinho, Chamberlain; Mané, Diogo Jota, Salah

ARSENAL: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Tierney; Lokonga, Partey; Saka, Odegaard, Rowe; Aubameyang

