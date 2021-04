Sheffield United x Arsenal: onde assistir, horário e escalações (11/04)

Sheffield United e Arsenal se enfrentam neste domingo (11) a partir das 15h (horário de Brasília), no Bramall Lane, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Sheffield United x Arsenal: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo não vai passar na TV. O serviço de streaming DAZN, é quem realiza a transmissão. Dessa maneira, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial por R$19,90 por mês.

Horário ao vivo: 15h

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Como vem as equipes para o jogo?

Na lanterna do Campeonato Inglês com catorze pontos, o Sheffield precisa continuar somando vitórias para escapar da zona de rebaixamento, mesmo que isso pareça ser impossível. Ao todo, venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu vinte e quatro. Assim, não pode contar com Sharp, Berge, Robinson, O’Connell e Moore, já que todos estão lesionados.

Enquanto isso, o Arsenal aparece em 11º com quarenta e dois, também precisando da vitória neste confronto de qualquer maneira para subir na tabela de classificação e, assim, garantir uma vaga nas competições internacionais como a Champions League, já que ficou de fora este ano. Por fim, David Luiz e Tierney estão indisponíveis, já Rowe e Odegaard são dúvidas.

Últimos jogos

O Sheffield enfrentou o Leeds no sábado passado (03) pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, sendo derrotado por 2 a 1 fora de casa.

Do outro lado, o Arsenal ficou no empate em 1 a 1 com o Slavia Praga pelas quartas de final na Liga Europa jogando na quinta-feira (08).

Possíveis escalações de Sheffield United x Arsenal

Possível Sheffield United: Ramsdale; Baldock, Jagielka, Stevens; Osborn, Lundstram, Nordwood, Fleck, Bogle; McGoldrick, McBurnie.

Possível Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Soares; Partey, Xhaka; Saka, Willian, Rowe; Lacazette.

