Real Madrid vence Barcelona por 2 a 1 e assume a liderança do Espanhol

Em jogo eletrizante do começo ao fim, o Real Madrid venceu o Barcelona em 2 a 1 neste sábado (10) pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Alfredo Di Stéfano. Com gols de Benzema e Kroos, os anfitriões assumem a liderança da competição provisoriamente, desbancando o Atlético de Madrid. Então, veja como foi a partida.

Real Madrid vence Barcelona pelo Campeonato Espanhol

O primeiro tempo começou quente, com ambas as equipes chegando bem. Do lado culé, Dembele foi o responsável pelas melhores oportunidades, enquanto Benzema, aos 13 minutos conseguiu abrir o placar. Em arrancada de Valverde, Lucas Vazquez recebeu e, no mesmo momento, lançou para Benzema na área que acertou em cheio as redes do goleiro Ter Stegen.

A partir daí, o Real tomou a partida, sendo explosivo quando necessário e levando perigo para a defesa do time catalão. Dessa maneira, não demorou para ampliarem. Kroos, em cobrança de falta aos 27 minutos, mandou a bola direto ao gol, ganhando o desvio em Dest, dando o resultado em 2 a 0 para o Real Madrid. Próximo do final da etapa, Vinicius Junior teve uma nova chance de marcar, mas acabou parando no goleiro do Barcelona, enquanto Messi alcançou o gol duas vezes, mas sem sucesso.

Na segunda etapa, o Barcelona voltou melhor, colocando Griezmann em campo. Após muita insistência, aos 14 minutos, o gol do clube da Catalunha aconteceu com Mingueza carimbando as redes de Courtois.

O jogo pegou fogo até o apito final, com o Real ainda melhor. Aos 44, Casemiro acabou recebendo o cartão vermelho e deixou o campo mais cedo. Ainda assim, os anfitriões conseguiram se segurar e mantiveram o 2 a 1 como resultado final de jogo em favor ao Real Madrid.

Escalações:

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militão, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos, Valverde; Vinicius Jr, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Lenglet, Mingueza; De Jong, Alba, Busquets, Dest; Dembelé, Messi, Pedri.

Gol de Benzema em Real Madrid x Barcelona melhores momentos

Aos 13 minutos do primeiro tempo, o francês Benzema abriu o placar em belíssimo gol. Ao receber de Lucas Vazquez, acertou em cheio as redes de Ter Stegen, sem nenhuma chance de defesa no momento. Então, assista ao golaço do atacante.

Real Madri 1 x 0 Barcelona:

Benzema é foda, que golaço de letra. pic.twitter.com/1XvexSrOo3 — Kanathalee (@KanathaLee) April 10, 2021

Próximo compromisso de Real Madrid e Barcelona

O Real Madrid entra em campo novamente na próxima quarta-feira (14), às 16h, contra o Liverpool, no jogo de volta pelas quartas de final da Champions League.

Enquanto isso, o Barcelona volta em campo no sábado (17) contra o Athletic Bilbao pela final da Copa do Rei.

