Sheffield United x Chelsea (07/02): onde assistir e escalações do jogo

Sheffield United e Chelsea se enfrentam neste domingo (07), às 16h15, no Estádio Bramall Lane, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sheffield United x Chelsea: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 16h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Sheffield United x Chelsea

Ao time da casa, Ben Osborn voltou a treinar, enquanto Enda Stevens segue em recuperação total por grave lesão.

Possível Sheffield United: Ramsdale; Ampadu, Egan, Basham; Baldock, Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck; Sharp, McGoldrick.

O brasileiro Thiago Silva permanece fora por lesão, tendo Christensen como substituto. Entretanto, o técnico Thomas Tuchel garantiu em entrevista coletiva que atletas que não jogaram no clássico contra o Tottenham na rodada passada podem aparecer na convocação hoje, como Tammy Abraham, Ben Chilwell e Havertz.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Jorginho, James, Kovacic, Alonso; Mount, Werner, Hudson-Odoi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima terceira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Aston Villa 1 x 0 Arsenal

Burnley 1 x 1 Brighton

Newcastle 3 x 2 Southampton

Fulham 0 x 0 West Ham

Manchester United 3 x 3 Everton

Tottenham x West Bromwich – 09h

Wolves x Leicester – 11h

Liverpool x Manchester City – 13h30

Leeds x Crystal Palace – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Lanterna do Campeonato Inglês com onze pontos, o time do Sheffield mostrou uma melhora nos últimos dias. Na rodada anterior, venceu o West Bromwich e conseguiu somar os três pontos, inegavelmente importante para sair da degola. Hoje, se vencer e o rival perder, pula uma posição.

Enquanto isso, o Chelsea está em 7ª posição com trinta e seis pontos. A equipe comandada por Tuchel entra em campo neste domingo com o propósito de subir na classificação e diminuir a diferença com o líder City. Ademais, na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.