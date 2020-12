Tottenham x Arsenal: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (6/12)

Tottenham e Arsenal protagonizam neste domingo (06) o clássico londrino, o North London Derby, às 13h30, pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo.

Em segundo lugar, com vinte e um pontos, a equipe comandada por José Mourinho teve a liderança tomada pelo Chelsea. Agora, precisa vencer o clássico para retomar a ponta. Enquanto isso, o Arsenal aparece no meio da tabela, precisando recuperar-se.

A partida entre Tottenham e Arsenal possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 13h30 (Horário de Brasília).

Com vinte e um pontos, o Tottenham está em segundo lugar, já que o Chelsea venceu o Leeds por 3 a 1 ontem. Ao todo, possui seis vitórias, três empates e uma derrota. Se ganhar, vai para vinte e quatro e recupera a liderança.

Pela Liga Europa, disputa a vaga para a segunda fase no grupo J. É vice-líder, com dez pontos. Na proxima quinta-feira (10), enfrenta o Antwerp às 17h.

Enquanto isso, o Arsenal aparece em 14º, com treze pontos. O time vermelho não faz uma boa temporada até agora. Dessa maneira, venceu quatro vezes, empatou uma e perdeu cinco. Na Liga Europa, pelo grupo B, está em primeiro lugar, com quinze pontos, já classificado. Na quinta, visita o Dundalk às 14h55.

Harry Kane deve estar presente no clássico, é o que espera o técnico José Mourinho. Alderweireld também deve retornar ao plantel. Já Lamela não está pronto, confirmou o site oficial do clube.

📖 @ericdier is the cover star of tomorrow's matchday programme.

Get your copy now ⤵️#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 5, 2020