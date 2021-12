Tottenham x Brentford: onde assistir online, horário e escalações – 02/12

Em confronto válido pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Tottenham x Brentford se enfrentam nesta quinta-feira, 02/12, a partir das 16h30 (horário de Brasília) jogando no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo, online e pela televisão.

Onde assistir ao jogo do Tottenham x Brentford: A partida entre Tottenham e Brentford terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ter o seu jogo cancelado na última rodada pelo mal tempo no estádio, o Tottenham entra em campo nesta quinta-feira buscando os três pontos para que, dessa maneira, tenha a oportunidade de alcançar o topo da classificação cada vez mais. Em oitavo lugar com 19 pontos, contabiliza seis vitórias, um empate e cinco derrotas na temporada.

Enquanto isso, o Brentford vem logo atrás em décimo primeiro lugar com 16 pontos. Dessa maneira, recém-promovido da segunda divisão, o elenco busca dar continuidade ao seu belíssimo desempenho em campo para que consiga atingir a parte de cima da tabela e, quem sabe assim, conseguir uma vaga em torneios internacionais no ano que vem. Por fim, contabiliza quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Escalações de Tottenham x Brentford:

Antonio Conte, técnico dos Spurs, não poderá contar com Cristian Romero e Lo Celso, lesionados.

Já os visitantes não terão Ajer, Raya, Dasilva e Zanka.

TOTTENHAM: Lloris; Davies, Dier, Sánchez, Reguillon; Hojbjerg, Skipp, Royal; Son, Harry Kane, Lucas Moura

BRENTFORD: Fernandez; Goode, Jansson, Pinnock; Canós, Onyeka, Norgaard, Janelt, Henry; Toney, Mbeumo

Leia também:

A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?