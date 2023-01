Como assistir jogo do Tottenham hoje x Aston Villa ao vivo (01/01/2023)

No primeiro dia do ano, o Tottenham recebe o Aston Villa neste domingo, às 11h (Horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium. Pelo Campeonato Inglês, o jogo do Tottenham hoje é válido pela 18ª rodada da competição. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo da Premier League hoje.

Onde vai passar o jogo do Tottenham hoje ao vivo

A partir das 11h (Horário de Brasília) o torcedor vai poder assistir ao jogo do Tottenham hoje na ESPN e Star +, em qualquer lugar do Brasil.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo, a partida vai ser exibida para todos os estados do país ao vivo. Somente assinante é que pode curtir o jogo.

Para quem não tem TV paga, dá para assistir no Star +, a plataforma de streaming também para assinantes. Entre no site (www.starplus.com), procure pelo melhor pacote ao seu bolso, e assistir ao vivo filmes, séries, canais da Disney e também futebol.

Dá para assistir também no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Com 30 pontos, o Tottenham permanece na quarta posição da tabela. Sob o comando de Antonio Conte, o elenco de Londres busca a vitória para se aproximar da parte de cima e quem sabe brigar pela liderança com o rival Arsenal, cuja diferença é de dez pontos. O Tottenham acumula nove vitórias, três empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Aston Villa contará com o goleiro Martínez, campeão com a Argentina na Copa do Catar, para enfrentar o grande Tottenham na rodada, durante o primeiro dia do novo ano. Em 12º lugar com 18 pontos, o elenco contabiliza cinco vitórias, três empates e oito derrotas na temporada.

Escalação do Tottenham: Lloris; Dier, Davies, Romero; Skipp, Perisic, Hojbjerg, Doherty; Son, Kulusevski e Harry Kane.

Escalação do Aston Villa: Martínez; Konsa, Cash, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Danny Ings e Watkins.

O árbitro inglês John Brooks é quem vai apitar o jogo do Tottenham hoje contra o Aston Villa.

Os assistentes vão ser Constantine Hatzidakis e Neil Davies, enquanto o quarto árbitro é Anthony Taylor, que também apitou a Copa do Mundo do Catar.

No VAR, o responsável vai ser Jarred Gillett, com o assistente Steven Meredith.

John Brooks will be the referee in charge of this Sunday's fixture between Tottenham and Aston Villa.

Villa have won both previous games that Brooks has been in charge of in Premier League history.#avfc | #utv | #vtid pic.twitter.com/SdPSXCCR7i

— Aston Villa Statto (@AVFCStatto) December 30, 2022