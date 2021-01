Tottenham x Fulham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (13/01)

Depois de ser cancelado em dezembro do ano passado por surto de covid-19, o jogo entre Tottenham e Fulham vai acontecer nesta quarta-feira (13), pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês, no New Tottenham Hotspur Stadium. O time anfitrião busca a liderança, enquanto o visitante espera sair da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Tottenham x Fulham: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília)

Como estão as equipes nesta temporada?

O Tottenham aparece em 5º lugar, com vinte e nove pontos. Com a parte de cima da tabela completamente embolada, o time de Mourinho precisa vencer de qualquer maneira para somar pontos e, assim, tentar destronar o Manchester United, atual líder. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Fulham é o primeiro da zona de rebaixamento, em 18º. Ao todo, soma duas vitórias, cinco empates e oito derrotas, somando apenas onze pontos. Depois de sofrer com surtos de covid no elenco, a equipe espera se recuperar para escapar do fantasma da degola.

Possíveis escalações de Tottenham x Fulham

Para o técnico Mourinho, Lo Celso continua indisponível. Entretanto, Lamela e Steven Bergwijn estão aptos para voltar ao gramado pelo elenco principal.

Possível Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Winks (Sissoko), Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Ao time visitante, o técnico Scott Parker não conta com nenhum jogador lesionado. Então, é provável que a equipe seja 100% titular.

Possível Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Reid, Robinson, Reed, Anguissa, Loftus-Cheek; Lookman, Cavaleiro.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além de Tottenham e Fulham, outros jogos também acontecem durante a semana na Premier League. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Wolves 1 x 2 Everton

Sheffield United 1 x 0 Newcastle

Burnley 0 x 1 Manchester United

Manchester City x Brighton – 15h

Arsenal x Crystal Palace – Quinta-feira – 17h