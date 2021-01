Tottenham x Leeds: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (02/01)

Tottenham e Leeds se enfrentam neste sábado (02), às 09h30, no Tottenham Hotspur Stadium, pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês. Depois de não jogar a rodada passada por surto de covid-19, a equipe de José Mourinho precisa do resultado em seu favor para diminuir a diferença e voltar ao topo da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Tottenham x Leeds: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 09h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Tottenham volta a jogar depois de perder a rodada passada devido ao surto de covid-19 no time do Fulham. Em 7º, o time londrino tem como principal objetivo retomar a liderança. Se vencer, dorme em terceiro lugar, com vinte e nove pontos. Ademais, enfrenta o Wolfsberg na Liga Europa.

Enquanto isso, para o Leeds, a temporada também está sendo boa. Em 11º, a equipe de Marcelo Bielsa precisa ganhar para acumular vinte e seis pontos e empatar com os adversários de tabela. Dessa maneira, possui sete vitórias, dois empates e sete derrotas.

Possíveis escalações de Tottenham x Leeds

Mourinho pode ter de volta ao elenco Lucas Moura e Carlos Vinicius para o confronto de hoje. Entretanto, Bale e Lo Celso continuam indisponíveis por lesão.

Possível Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Já Marcelo Bielsa, treinador do Leeds, espera avaliações sobre Mateusz Klich, Liam Cooper e Diego Llorente, já que os três se recuperam de lesões.

Provável Leeds: Meslier; Dallas, Ayling, Alioski, Struijk; Rodrigo, Phillips; Raphael, Klich, Harrison; Bamford.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima sétima rodada da Premier League. Ademais, confira os jogos de hoje e onde assistir.

Manchester United 2 x 1 Aston Villa

Everton 0 x 1 West Ham

Crystal Palace x Sheffield United – 12h – DAZN

Brighton x Wolves – 14h30 – ESPN Brasil

West Bromwich x Arsenal – 17h – DAZN

Burnley x Fulham – Domingo – 09h

Newcastle x Leicester City – Domingo – 11h15

Chelsea x Manchester City – Domingo – 13h30

Southampton x Liverpool – Domingo – 17h