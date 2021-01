Tottenham x Liverpool: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (28/01)

Fechando a 20ª rodada do Campeonato Inglês, Tottenham e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 17h, no New Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres. Apenas um ponto separa as equipes na tabela. Quem vencer, tem a chance de fechar a semana nas primeiras posições da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Tottenham x Liverpool: onde assistir ao vivo?

A partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Tottenham x Liverpool

Para o técnico Mourinho, Dele e Lo Celso continuam fora dos gramados por lesões. Além disso, Mourinho também afirmou que a equipe tem alguns problemas, mas não citou nomes de jogadores ou deu maiores explicações.

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Dier, Davies, Rondon; Winks, Hojbjerg, Bergwijn; Ndombele, Son; Kane.

Em entrevista coletiva, Klopp confirmou que tanto Henderson quanto Matip voltaram a treinar com o grupo essa semana. Agora, resta saber como será o comportamento de ambos os jogadores antes da partida. Já Naby Keita, Diogo Jota, Joe Gomez e van Dijk seguem indisponíves.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Thiago, Henderson (Shaqiri), Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada. Ademais, veja os resultados.

Newcastle 1 x 2 Leeds

Crystal Palace 2 x 3 West Ham

Southampton 1 x 3 Arsenal

West Bromwich 0 x 5 Manchester City

Burnley 3 x 2 Aston Villa

Chelsea 0 x 0 Wolves

Brighton 0 x 0 Fulham

Everton 1 x 1 Leicester

Manchester United 1 x 2 Sheffield United

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 7ª posição com trinta e três pontos está o Tottenham. Depois de liderar a competição por diversas rodadas, a equipe de Mourinho caiu no rendimento e agora corre contra o tempo para chegar até o topo novamente. Dessa maneira, possui nove vitórias, seis empates e três derrotas. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.

Já o Liverpool aparece em 6º lugar contabilizando trinta e quatro, um a mais que o rival de hoje. Ademais, o time comandado por Klopp também foi o líder por muitas rodadas mas, ao tropeçar nas últimas rodadas do Campeonato Inglês, perdeu o reinado. Então, enfrenta o RB Leipzig na Champions.