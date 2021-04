Tottenham x Manchester United: onde assistir e horário do clássico (11/04)

Tottenham e Manchester United se enfrentam neste domingo (11), no New Tottenham Stadium, a partir das 12h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer, equipe do United diminui a diferença com o líder da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Tottenham x Manchester United: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

A equipe comandada por José Mourinho aparece em 7ª posição com quarenta e nove pontos. Depois de começar a temporada como favorita ao titulo, o Tottenham não conseguiu segurar o bom rendimento e despencou na tabela de classificação. Agora, precisa retomar os pontos para garantir vaga na Champions. Então, o goleiro Whiteman, Matt Doherty e Ben Davies são os desfalques no lado dos anfitriões.

Do outro lado, o United está em segundo lugar, com catorze pontos a menos que o líder. Porém, com o tropeço do City no sábado (10), o time de Cavani tem a chance de diminuir para onze a diferença nessa rodada se vencer o confronto contra o adversário de hoje. Por fim, Shaw e Rashford são dúvidas, enquanto Anthony Martial, Phil Jones e Eric Bailly seguem fora.

Últimos jogos

A equipe do Tottenham jogou contra o Newcastle no domingo passado (04) pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, empatando em 2 a 2.

Enquanto isso, o Manchester United venceu o Granada por 2 a 0 na última quinta-feira (08) pelo jogo das quartas da Liga Europa.

Possíveis escalações de Tottenham x Manchester United

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchéz, Reguillón, Rodon; Ndombelé, Lo Celso, Hojbjerg, Lucas; Son; Kane.

Possível Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex; McTominay, Fred; Bruno Fernandes, Rashford, Greenwood, Cavani.

